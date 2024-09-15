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Giriş Tarihi: 15.09.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 11:05

SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul ve birçok il için alarm verildi: Sağanak geliyor sıcaklık düşüyor!

Türkiye'nin dört bir yanında sıcaklık rekorları kırılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü müjdeli haberi paylaştı. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısına göre Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği ve sıcaklıkların 6-8 derece birden düşeceği açıklandı. İstanbul dahil birçok il için de sağanak alarmı yapıldı, saat vererek uyarıldı: Kuvvetli olacak!

SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul ve birçok il için alarm verildi: Sağanak geliyor sıcaklık düşüyor!

Yaz sıcakları, bu yıl rekor seviyeye ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanında sıcaklık rekorları kırılırken herkes havalar ne zaman serinleyecek diye merak etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise beklenen hava durumu uyarısı yaptı.

SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul ve birçok il için alarm verildi: Sağanak geliyor sıcaklık düşüyor!

SICAKLIKLAR 6-8 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği açıklandı.

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SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul ve birçok il için alarm verildi: Sağanak geliyor sıcaklık düşüyor!

Sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağı belirtilirken yapılan uyarıda "Pazar günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Pazar akşamı saatlerine kadar görülecek yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul ve birçok il için alarm verildi: Sağanak geliyor sıcaklık düşüyor!

O BÖLGELER DİKKAT!

Meteoroloji'nin yaptığı hava durumu uyarısında "Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) ile Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor" bilgileri de yer aldı.

SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul ve birçok il için alarm verildi: Sağanak geliyor sıcaklık düşüyor!

İSTANBUL İÇİN SEL VE DOLU UYARISI

Yapılan son değerlendirmeler göre yağışların öğle saatlerinde (15/09/2024) Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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