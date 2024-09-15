Giriş Tarihi: 15.09.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
11:05
SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul ve birçok il için alarm verildi: Sağanak geliyor sıcaklık düşüyor!
Türkiye'nin dört bir yanında sıcaklık rekorları kırılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü müjdeli haberi paylaştı. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısına göre Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği ve sıcaklıkların 6-8 derece birden düşeceği açıklandı. İstanbul dahil birçok il için de sağanak alarmı yapıldı, saat vererek uyarıldı: Kuvvetli olacak!