SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul ve birçok il için alarm verildi: Sağanak geliyor sıcaklık düşüyor!

O BÖLGELER DİKKAT!

Meteoroloji'nin yaptığı hava durumu uyarısında "Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) ile Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor" bilgileri de yer aldı.