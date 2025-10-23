Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı! Tarih verildi, kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 23.10.2025 18:50
SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı! Tarih verildi, kuvvetli geliyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde yarın kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...