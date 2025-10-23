Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı! Tarih verildi, kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 23.10.2025 18:50

SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı! Tarih verildi, kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde yarın kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde yarın sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Samsun, Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, yurdun batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İzmir, Manisa, Edremit Körfezi çevreleri ile Manisa ve Aydın'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların İzmir, Manisa, Edremit Körfezi çevreleri ile Manisa ve Aydın'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Öte yandan Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan haritalı hava durumu raporunda da İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.

İşte 24 Ekim Cuma gününe ait haritalı hava durumu raporu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kaz Dağları çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SİVAS 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cuma) sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cuma) sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

MARDİN 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 14°C, 24°C

Parçalı bulutlu