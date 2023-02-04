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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den peş peşe hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar yağışı geliyor!
Giriş Tarihi: 04.02.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 08:58

SON DAKİKA | Meteoroloji'den peş peşe hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar yağışı geliyor!

Son dakika haberi...İstanbul hava durumu ile son dakika İstanbul kar yağışı açıklamaları geldi. istanbul'lular hasretle beklediği kar yağışına kavuşuyor. Meteoroloji'den gelen peş peşe açıklamalarda İstanbul'da bu haftasonu kar yağışının gerçekleşeceği belirtildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada İstanbulluları kar yağışına karşın uyardı. İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika kar yağışı açıklamaları...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den peş peşe hava durumu uyarısı! İstanbul’a kar yağışı geliyor!

İstanbul kar tahmini Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bu hafta sonu yoğun kar yağışı beklenirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklama ile kar yağışı için uyarılarda bulundu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, hangi gün? İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek, okullar tatil olur mu? İşte konu hakkında detaylar

SON DAKİKA | Meteoroloji’den peş peşe hava durumu uyarısı! İstanbul’a kar yağışı geliyor!

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklama ile kar yağışı için uyarılarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den peş peşe hava durumu uyarısı! İstanbul’a kar yağışı geliyor!

"Kıymetli Hemşehrilerim,

⏰16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul'da;

📌Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir🌨️❄️"

Lütfen TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM❗️

Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz."

SON DAKİKA | Meteoroloji’den peş peşe hava durumu uyarısı! İstanbul’a kar yağışı geliyor!

AKOM'DAN UYARDI!

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den peş peşe hava durumu uyarısı! İstanbul’a kar yağışı geliyor!

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

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