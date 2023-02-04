Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Meteoroloji'den peş peşe hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar yağışı geliyor!
Giriş Tarihi: 04.02.2023 08:58
Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
08:58
SON DAKİKA | Meteoroloji'den peş peşe hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar yağışı geliyor!
Son dakika haberi...İstanbul hava durumu ile son dakika İstanbul kar yağışı açıklamaları geldi. istanbul'lular hasretle beklediği kar yağışına kavuşuyor. Meteoroloji'den gelen peş peşe açıklamalarda İstanbul'da bu haftasonu kar yağışının gerçekleşeceği belirtildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada İstanbulluları kar yağışına karşın uyardı. İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika kar yağışı açıklamaları...