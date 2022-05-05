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Haberler Yaşam Son dakika | Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Sağanak yağmur ve soğuk hava geliyor
Giriş Tarihi: 05.05.2022 08:22 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 08:26

Son dakika | Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Sağanak yağmur ve soğuk hava geliyor

Son dakika hava durumu uyarıları: 5-11 Mayıs 2022 tarihlerine ait haftalık hava tahminini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiğini aktardı. Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'da bir çok nokta dışında Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de kuvvetli yağış bekleniyor. İşte MGM'nin son dakika uyarıları ve il il hava durumu raporları

Son dakika | Meteoroloji’den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Sağanak yağmur ve soğuk hava geliyor

Son dakika haberler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika | Meteoroloji’den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Sağanak yağmur ve soğuk hava geliyor

SON DAKİKA | BİRÇOK BÖLGE VE İLDE SOĞUK HAVA VE YAĞIŞ HAKİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de yarın 08.00-19.00 saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

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Son dakika | Meteoroloji’den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Sağanak yağmur ve soğuk hava geliyor

PUS VE SİS DE HAKİM OLACAK

Son dakika hava durumu tahminlerine göre sağanak yağışların; Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Nevşehir, Kayseri, Niğde, Tokat, Giresun, Trabzon, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Son dakika | Meteoroloji’den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Sağanak yağmur ve soğuk hava geliyor

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde biraz artacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, yarın zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Akdeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Son dakika | Meteoroloji’den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Sağanak yağmur ve soğuk hava geliyor

FLAŞ: KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda şöyle denildi:

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