Son dakika | Meteoroloji’den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Sağanak yağmur ve soğuk hava geliyor

PUS VE SİS DE HAKİM OLACAK

Son dakika hava durumu tahminlerine göre sağanak yağışların; Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Nevşehir, Kayseri, Niğde, Tokat, Giresun, Trabzon, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.