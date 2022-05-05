Haberler
Yaşam
Son dakika | Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Sağanak yağmur ve soğuk hava geliyor
Giriş Tarihi: 05.05.2022 08:22
Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
08:26
Son dakika | Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Sağanak yağmur ve soğuk hava geliyor
Son dakika hava durumu uyarıları: 5-11 Mayıs 2022 tarihlerine ait haftalık hava tahminini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiğini aktardı. Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'da bir çok nokta dışında Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de kuvvetli yağış bekleniyor. İşte MGM'nin son dakika uyarıları ve il il hava durumu raporları