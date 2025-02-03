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Haberler Yaşam SON DAKİKA |Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Kutup girdabı geliyor: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
Giriş Tarihi: 03.02.2025 07:30 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 07:31

SON DAKİKA |Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Kutup girdabı geliyor: Sıcaklıklar 12 derece düşecek

Son dakika haberi: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren 6 ila 12 derece düşmesi tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını kaydedilirken Kutup girdabı olarak adlandırılan soğuk havanın 10 gün sürmesi bekleniyor

Oğuzhan UYSAL
SON DAKİKA |Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Kutup girdabı geliyor: Sıcaklıklar 12 derece düşecek

Son dakika haberi: Kuzeyden gelen soğuk hava, sıcaklıkları 10-12 derece birden düşürecek.

SON DAKİKA |Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Kutup girdabı geliyor: Sıcaklıklar 12 derece düşecek

Soğuk hava dalgasının salı gününden itibaren yurt genelini etkisini hissettireceği kaydedilirken Kutup girdabı olarak adlandırılan soğukların 10 gün sürmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA |Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Kutup girdabı geliyor: Sıcaklıklar 12 derece düşecek

İstanbul dahil yurt genelinde çok sayıda ilde kar yağışı öngörülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

SON DAKİKA |Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Kutup girdabı geliyor: Sıcaklıklar 12 derece düşecek

Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları hafta içi itibariyle düşüşe geçiyor. Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak.

SON DAKİKA |Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Kutup girdabı geliyor: Sıcaklıklar 12 derece düşecek

UYARI ÜSTÜNE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren 6 ila 12 derece düşmesi bekleniyor.

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