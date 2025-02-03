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SON DAKİKA |Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Kutup girdabı geliyor: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
Giriş Tarihi: 03.02.2025 07:30
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
07:31
SON DAKİKA |Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Kutup girdabı geliyor: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
Son dakika haberi: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren 6 ila 12 derece düşmesi tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını kaydedilirken Kutup girdabı olarak adlandırılan soğuk havanın 10 gün sürmesi bekleniyor