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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Mezdeke grubunun üyesiydi! Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme
Giriş Tarihi: 09.06.2026 07:55 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 07:56

SON DAKİKA | Mezdeke grubunun üyesiydi! Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme

Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK
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SON DAKİKA | Mezdeke grubunun üyesiydi! Şişli’de 10 yıl önce öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme

Son dakika haberi: İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. adlı şüpheliler yakalandı.

SON DAKİKA | Mezdeke grubunun üyesiydi! Şişli’de 10 yıl önce öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme

Cinayet, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik 2026 yılında yeniden inceleme başlatılmıştı.

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SON DAKİKA | Mezdeke grubunun üyesiydi! Şişli’de 10 yıl önce öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme

Edinilen bilgiye göre, faili meçhul dosyaların incelenmesi talimatının ardından yapılan çalışmalarda, 10 yıl önce gerçekleşen cinayette yeni deliller ortaya çıkmış, Kanbur'un cep telefonunda bir ay önceki Whatsapp yazışmalarına ulaşılmıştı.

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SON DAKİKA | Mezdeke grubunun üyesiydi! Şişli’de 10 yıl önce öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme

Cep telefonu ve diğer materyaller yeniden incelendikten sonra harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, 24 Mart 2016'da Şişli Fulya Mahallesi'ndeki evinde öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. isimli şüpheli ile cinayeti azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli kişilerin izine ulaştı.

SON DAKİKA | Mezdeke grubunun üyesiydi! Şişli’de 10 yıl önce öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme

Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlik bilgileri tespit edilen faillere yönelik bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında B.G., F.K. ve S.K. isimli toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Mezdeke grubunun üyesiydi! Şişli’de 10 yıl önce öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme

Gözaltına alınan üç şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

#ŞİŞLİ

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