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SON DAKİKA | Mezdeke grubunun üyesiydi! Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme
Giriş Tarihi: 09.06.2026 07:55
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 07:56
SON DAKİKA | Mezdeke grubunun üyesiydi! Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme
Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.