SON DAKİKA | Mezdeke grubunun üyesiydi! Şişli’de 10 yıl önce öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme

Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlik bilgileri tespit edilen faillere yönelik bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında B.G., F.K. ve S.K. isimli toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



