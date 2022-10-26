SON DAKİKA

Vukotic'in yaşadığını tespit ettikleri İstanbul'a gelen Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic, intikam için iki çete ile anlaştı ve yaklaşık 1.5 milyon euro karşılığında Vukotic'i infaz ettirdi. İddialara ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre; işbirliği yapan iki çeteden birinin üyeleri keşif ve takip yaptı. Diğer çetenin üyeleri infazı gerçekleştirdi.