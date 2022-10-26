SON DAKİKA

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Haberler Yaşam Mafya suikastında şok iddia! İstanbul’da infaz edilmişti: İşte çete savaşının perde arkası
Giriş Tarihi: 26.10.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 11:37

Mafya suikastında şok iddia! İstanbul’da infaz edilmişti: İşte çete savaşının perde arkası

Sırbistan-Karadağ'daki en etkin suç örgütlerinden birisi olan Skaljari Çetesi'nin İstanbul Şişli'de suikastle öldürülen lideri Jovan Vukotiç'in infazında perde aralandı. Suikastın perde arkasından Sırbistan-Karadağ kökenli iki çetenin uyuşturucu anlaşmazlığı çıktı. Öldürülen Jovan Vukotic ile husumetli olan Kavac Çetesi'nin liderleri, Skaljari Çetesi'nin lideri Jovan Vukotic için planladıkları intikam suikasti için İstanbul'a geldi ve liderleri İtalya ve Sırbistan-Karadağ'da cezaevinde olan iki suç örgütüyle infaz için bir milyon Euro'ya anlaştı. Çetenin infazının ardından ise şok bir iddia ortaya atıldı. İşte cinayetteki köstebek iddiası..

EMİR SOMER
Mafya suikastında şok iddia! İstanbul’da infaz edilmişti: İşte çete savaşının perde arkası

Sırbistan-Karadağ'daki en etkin suç örgütlerinden birisi olan Skaljari Çetesi'nin lideri Jovan Vukotiç, 8 Eylül Perşembe akşamı saat 19.30 sıralarında İstanbul'da suikastle öldürüldü.

Mafya suikastında şok iddia! İstanbul’da infaz edilmişti: İşte çete savaşının perde arkası

Vukotiç, şoförü E.K.'nın kullandığı aracıyla eşi ve çocuklarıyla birlikte Beşiktaş'taki bir alışveriş merkezine doğru giderken Mecidiyeköy'de bulunan E-5 Viyadüğü üzerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Motosikletli iki tetikçi kaçtı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Polisleri, eşinin ve çocuklarının gözleri önünde öldürülen ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı ortaya çıkan Vukotiç'in infazıyla ilgili titiz bir çalışma başlattı.

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Mafya suikastında şok iddia! İstanbul’da infaz edilmişti: İşte çete savaşının perde arkası

Olayda sıkılan beş kurşundan 4'ünün isabet ettiği Jovan Vukotiç'in infazındaki sır perdesi detaylı incelemelerle aralandı. Sır suikastın perde arkasından ise; Sırbistan-Karadağ'da faaliyet yürüten "Skaljari" ile "Kavac" isimli suç örgütleri arasında 2014 yılından bu yana "Uyuşturucu Rantı" (Uyuşturucu Ticareti Yollarını Ele Geçirmek) nedeniyle yaklaşık 50 kişinin öldürüldüğü uzun soluklu bir husumet çıktı.

Mafya suikastında şok iddia! İstanbul’da infaz edilmişti: İşte çete savaşının perde arkası

PERDE ARKASINDAN ÇETELER SAVAŞI ÇIKTI
İddialara göre; uyuşturucu ticareti başta olmak üzere çok sayıda suça karışan "Kavac" isimli suç örgütünün Karadağ uyruklu elebaşları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic, Sırbistan-Karadağ'da ihbar üzerine yüklü bir uyuşturucu yakalattı. İkili o olayın ihbarını, Vukotic'in çetesi olan Skaljari'den bildi.

Mafya suikastında şok iddia! İstanbul’da infaz edilmişti: İşte çete savaşının perde arkası

Vukotic'in yaşadığını tespit ettikleri İstanbul'a gelen Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic, intikam için iki çete ile anlaştı ve yaklaşık 1.5 milyon euro karşılığında Vukotic'i infaz ettirdi. İddialara ve İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre; işbirliği yapan iki çeteden birinin üyeleri keşif ve takip yaptı. Diğer çetenin üyeleri infazı gerçekleştirdi.

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