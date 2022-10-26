SON DAKİKA

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Mafya suikastında şok iddia! İstanbul’da infaz edilmişti: İşte çete savaşının perde arkası
Giriş Tarihi: 26.10.2022 11:07
Güncelleme Tarihi: 26.10.2022
11:37
Mafya suikastında şok iddia! İstanbul’da infaz edilmişti: İşte çete savaşının perde arkası
Sırbistan-Karadağ'daki en etkin suç örgütlerinden birisi olan Skaljari Çetesi'nin İstanbul Şişli'de suikastle öldürülen lideri Jovan Vukotiç'in infazında perde aralandı. Suikastın perde arkasından Sırbistan-Karadağ kökenli iki çetenin uyuşturucu anlaşmazlığı çıktı. Öldürülen Jovan Vukotic ile husumetli olan Kavac Çetesi'nin liderleri, Skaljari Çetesi'nin lideri Jovan Vukotic için planladıkları intikam suikasti için İstanbul'a geldi ve liderleri İtalya ve Sırbistan-Karadağ'da cezaevinde olan iki suç örgütüyle infaz için bir milyon Euro'ya anlaştı. Çetenin infazının ardından ise şok bir iddia ortaya atıldı. İşte cinayetteki köstebek iddiası..