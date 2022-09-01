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Haberler Yaşam Son dakika | Mudanya'da sel sonrası inanılmaz görüntüler; Deniz ve şehir birbirine karıştı! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 01.09.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 11:26

Son dakika | Mudanya'da sel sonrası inanılmaz görüntüler; Deniz ve şehir birbirine karıştı! İşte o anlar

Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel hayatı adeta felç ederken, Valilik ve Büyükşehir ve AFAD ekipleri tarafından yaşamın normale döndürülmesi için ilçede adeta seferberlik başlatıldı. Sele dair görüntüler yayınlanırken şehrin tüm sokaklarından akan sel sularının denize dökülmesi ile deniz renginin değiştiği de gözlemlendi. İşte Bursa Mudanya'da yaşanan sel felaketinden son dakika görüntüleri...

Son dakika | Mudanya’da sel sonrası inanılmaz görüntüler; Deniz ve şehir birbirine karıştı! İşte o anlar

Son dakika: Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan ve ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı olayda Halitpaşa Mahallesi'nde sel suları sebebiyle karayla deniz birleşti. Bazı otomobiller sel sularında sürüklenerek hasar gördü, Çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Buski, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için seferber oldu.

Son dakika | Mudanya’da sel sonrası inanılmaz görüntüler; Deniz ve şehir birbirine karıştı! İşte o anlar

ARALIKSIZ SABAHA KADAR ÇALIŞMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya'da yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Selin yaralarının sarılması yönünde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Canbolat, yoğun ve etkili yağış sonrası iş yerlerinde, evlerde hasarlar ve su baskınları oluştuğunu söyledi.

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Son dakika | Mudanya’da sel sonrası inanılmaz görüntüler; Deniz ve şehir birbirine karıştı! İşte o anlar

Taşan yağmur suları nedeniyle sokakların bazılarının kapandığını belirten Canbolat, "Şuna şükrediyoruz ki herhangi bir can kaybımız yok. İlk dakikadan itibaren de valilik olarak, AFAD olarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve diğer ekiplerimizin tamamı ilçe kaymakamımız olaya müdahil konumdayız. Ekiplerimizle seferber olduk.

Son dakika | Mudanya’da sel sonrası inanılmaz görüntüler; Deniz ve şehir birbirine karıştı! İşte o anlar

Hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlandı. Sabaha kadar çalışıp sokaklarda sel görüntüsünü ortadan kaldıracağız" dedi.

Son dakika | Mudanya’da sel sonrası inanılmaz görüntüler; Deniz ve şehir birbirine karıştı! İşte o anlar

SON DAKİKA | 700'DEN FAZLA İHBAR GELDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise can kaybı olmadığı için mutlu olduklarını belirterek, anormal ve uzun süreli bir yağış gerçekleştiğini söyledi.

SON DAKİKA