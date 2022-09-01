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Son dakika | Mudanya'da sel sonrası inanılmaz görüntüler; Deniz ve şehir birbirine karıştı! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 01.09.2022 11:20
Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
11:26
Son dakika | Mudanya'da sel sonrası inanılmaz görüntüler; Deniz ve şehir birbirine karıştı! İşte o anlar
Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel hayatı adeta felç ederken, Valilik ve Büyükşehir ve AFAD ekipleri tarafından yaşamın normale döndürülmesi için ilçede adeta seferberlik başlatıldı. Sele dair görüntüler yayınlanırken şehrin tüm sokaklarından akan sel sularının denize dökülmesi ile deniz renginin değiştiği de gözlemlendi. İşte Bursa Mudanya'da yaşanan sel felaketinden son dakika görüntüleri...