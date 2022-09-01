Son dakika | Mudanya’da sel sonrası inanılmaz görüntüler; Deniz ve şehir birbirine karıştı! İşte o anlar

Son dakika: Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan ve ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı olayda Halitpaşa Mahallesi'nde sel suları sebebiyle karayla deniz birleşti. Bazı otomobiller sel sularında sürüklenerek hasar gördü, Çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Buski, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için seferber oldu.



