Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı çılgına döndü! Tüyler ürperten görüntüler: Taksim’de sallandıracaksın

Giriş Tarihi: 01.12.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 13:47

Son dakika: Müge Anlı çılgına döndü! Tüyler ürperten görüntüler: Taksim’de sallandıracaksın

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birbirinden ilginç konular ele alınmaya devam ediyor. 8 yıllık eşinin 3 çocuğunu kaçırdığını, 6 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığını iddia eden anne Derya Örücü, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Canlı yayında baba Cumali Örücü'nün çocuğuna yaptığı şiddetin görüntülerini izleyen Müge Anlı, adeta çılgına döndü "Bir tanesini Taksim'de sallandıracaksın" dedi. İşte Müge Anlı'da gündeme gelen son dakika haberinin detayları...