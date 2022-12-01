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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı çılgına döndü! Tüyler ürperten görüntüler: Taksim’de sallandıracaksın
Giriş Tarihi: 01.12.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 13:47

Son dakika: Müge Anlı çılgına döndü! Tüyler ürperten görüntüler: Taksim’de sallandıracaksın

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birbirinden ilginç konular ele alınmaya devam ediyor. 8 yıllık eşinin 3 çocuğunu kaçırdığını, 6 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığını iddia eden anne Derya Örücü, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Canlı yayında baba Cumali Örücü'nün çocuğuna yaptığı şiddetin görüntülerini izleyen Müge Anlı, adeta çılgına döndü "Bir tanesini Taksim'de sallandıracaksın" dedi. İşte Müge Anlı'da gündeme gelen son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Müge Anlı çılgına döndü! Tüyler ürperten görüntüler: Taksim’de sallandıracaksın

Müge Anlı'nın son bölümünde ise 'pes' dedirten bir olay yaşandı.

Son dakika: Müge Anlı çılgına döndü! Tüyler ürperten görüntüler: Taksim’de sallandıracaksın

3 ÇOCUĞUNU KAÇIRDI, ŞİDDET UYGULADI

Programa başvuran 25 yaşındaki Derya Örücü, 8 yıllık eşinin 3 çocuğunu kaçırdığını iddia etti.

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Son dakika: Müge Anlı çılgına döndü! Tüyler ürperten görüntüler: Taksim’de sallandıracaksın

İddialar bununla sınırlı değildi... Derya Örücü, eşi Cumali Örücü'nün 6 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığını da söyledi.

Son dakika: Müge Anlı çılgına döndü! Tüyler ürperten görüntüler: Taksim’de sallandıracaksın

İDDİALARI REDDETTİ

Canlı yayına bağlanan Cumali Örücü, görüntülere rağmen iddiaları reddetti.

Son dakika: Müge Anlı çılgına döndü! Tüyler ürperten görüntüler: Taksim’de sallandıracaksın

"TAKSİM'DE SALLANDIRACAKSIN"

Derya Örücü, eşinin 6 yaşındaki çocuğunu ahıra kitlediğini söyleyip "Oğlum altına işedi" dedi.

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