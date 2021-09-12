Son Dakika: Müge Anlı'nın programında gündeme gelmişti! Kayıp Ahmet Çetin'den acı haber...

Son Dakika Haberleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan, Ahmet Çetin'in kaybolmasına ilişkin olayda yeni bir gelişme yaşandı. 5 gündür kayıp olarak aranan 24 yaşındaki gencin eşyaları Küçükçekmece'de bir derede bulundu. Polis ekipleri Ahmet Çetin'in bulunmasını için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; Müge Anlı, kayıp olarak aradığı 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in programın hemen ardından cansız bedeninin bulunduğu bilgisine ulaştı. Üzücü olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı... Ahmet Çetin ile arkadaşı Üsküdar'da bir süre eğlendikten sonra Çetin kıyafetlerini çıkardı ve denize atladı. Hatta atlamadan önce cep telefonunu arkadaşı Murat K'ya da teslim etti. Çetin'in denizde yüzerken bir tekne kaptanına iyim siz gidin dediği ortaya çıktı. Ancak bir süre sonra geri gelmeyince arkadaşının başına bişey geldiğini anlayan ve korkan Murat K. onun kıyafetlerini alıp Küçükçekmece'de bir dereye attığı anlaşıldı...