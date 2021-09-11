SON DAKİKA: Müge Anlı'da gündeme gelen Ahmet Çetin'den acı haber! Adli Tıp’tan alındı...
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Son dakika haberleri... Müge Anlı'da gündeme gelen Ahmet Çetin’in Beylerbeyi sahilinden bulunan cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi incelemelerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.
İstanbul Küçükçekmece'de 4 Eylül tarihinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve eşyaları Küçükçekmece Hasanoğlu Deresi'nde bulunan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in cesedi Beylerbeyi Sahili'nde bulundu. Burada yapılan incelemenin ardından ailesi tarafından ceset teşhis edildi. Daha sonra ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan cenaze ailesine teslim edildi. İkitelli Cem Evi'ne götürülüp helallik alınacak 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in cenazesi memleketi olan Tokat Reşadiye'ye Çevreci köyünde defnedilecek.
Ahmet Çetin'in akrabası İbrahim Kahraman, "Arkadaşı Murat Karakeleş ile cumartesi günü eğlenmeye gidiyorlar. Gidiş o gidiş. Bize gelen bilgiler böyle. Dün de Beylerbeyi Sahili'nde cenazenin bulundu. Daha önce de cüzdanı ve elbiselerinin Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin üst taraflarında bulunmuştu. Cenaze bugün memleketi Tokat Reşadiye Çevreci Kasabası'na defnedeceğiz" dedi.