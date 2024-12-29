SON DAKİKA: Muğla deprem! AFAD VE Kandilli verileriyle Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi üssü Muğla olan sarsıntı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kandilli ve AFAD verileri paylaştı. Depremin 6.75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İşte Muğla deprem detayları