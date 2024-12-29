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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Muğla deprem! AFAD VE Kandilli verileriyle Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:18

SON DAKİKA: Muğla deprem! AFAD VE Kandilli verileriyle Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Muğla deprem son dakika haberleriyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde de üst üste yaşanan sarsıntıların ardından Ege Denizi'nde yaşanan sarsıntıyla bölge sakinleri detayları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle sorgulamaya başladı. İşte, 29 Aralık Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte deprem şiddeti, büyüklüğü ve merkez üssü...

SON DAKİKA: Muğla deprem! AFAD VE Kandilli verileriyle Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi üssü Muğla olan sarsıntı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kandilli ve AFAD verileri paylaştı. Depremin 6.75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İşte Muğla deprem detayları

SON DAKİKA: Muğla deprem! AFAD VE Kandilli verileriyle Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA MUĞLA DEPREM!

#DEPREM
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [172.77 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-29
Saat:11:02:11 TSİ
Enlem:35.38778 N
Boylam:26.40444 E
Derinlik:6.75 km

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SON DAKİKA: Muğla deprem! AFAD VE Kandilli verileriyle Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de kaydedilen tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor.

Son depremler listesi ile depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Muğla deprem! AFAD VE Kandilli verileriyle Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Muğla deprem! AFAD VE Kandilli verileriyle Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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