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SON DAKİKA: Muğla deprem! AFAD VE Kandilli verileriyle Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
11:18
SON DAKİKA: Muğla deprem! AFAD VE Kandilli verileriyle Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Muğla deprem son dakika haberleriyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde de üst üste yaşanan sarsıntıların ardından Ege Denizi'nde yaşanan sarsıntıyla bölge sakinleri detayları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle sorgulamaya başladı. İşte, 29 Aralık Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte deprem şiddeti, büyüklüğü ve merkez üssü...