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Giriş Tarihi: 18.08.2024 01:25 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 01:25

SON DAKİKA MUŞ DEPREM || 18 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Muş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Muş şiddetli deprem ile sarsıldı. Varto merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Muş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 18 Ağustos 2024 Muş deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

SON DAKİKA MUŞ DEPREM || 18 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Muş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Muş deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Varto olarak kayıtlara geçti. Muş deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce Muş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 18 Ağustos 2024 Muş depremi hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA MUŞ DEPREM || 18 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Muş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MUŞ'TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 18 Ağustos 2024 Pazar günü saat 00:13'te Muş'ta bir deprem meydana geldi.

3.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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SON DAKİKA MUŞ DEPREM || 18 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Muş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MUŞ DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Varto (Muş)
Tarih:2024-08-18
Saat:00:13:01 TSİ
Enlem:39.32389 N
Boylam:41.17778 E
Derinlik:6.99 km

SON DAKİKA MUŞ DEPREM || 18 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Muş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

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SON DAKİKA MUŞ DEPREM || 18 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Muş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

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