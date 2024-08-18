SON DAKİKA MUŞ DEPREM || 18 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Muş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Muş deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Varto olarak kayıtlara geçti. Muş deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce Muş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 18 Ağustos 2024 Muş depremi hakkında merak edilenler...