Giriş Tarihi: 18.08.2024 01:25
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
01:25
SON DAKİKA MUŞ DEPREM || 18 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli ile az önce Muş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi: Muş şiddetli deprem ile sarsıldı. Varto merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Muş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 18 Ağustos 2024 Muş deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...