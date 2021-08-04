Son dakika: Mustafa Murat Ayhan'ın katlettiği Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesinin kayıp kısmı bulundu

Son dakika bilgisine göre Antalya'da Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice katledildiği ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) cenazesinin kayıp kısmı bulundu. Cenaze baba Mustafa Haytaoğlu'na teslim edildi. Bugün Sofular Köyü mezarlığında toprağa verilecek. Kızının cansız bedenini teslim alan baba Mustafa Haytaoğlu, "O dünyanın en heyecanlı, en hareketli, en güzel çocuğuydu. Melek oldu. Bundan sonra tek amacım başka Azraların ölmemesi için mücadele etmek. Kızıma bu caniliği yapan katilin en ağır cezayı alması için hukuki boyutta çalışacağım." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve diğer detaylar...