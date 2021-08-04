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Haberler Yaşam Son dakika: Mustafa Murat Ayhan'ın katlettiği Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesinin kayıp kısmı bulundu
Giriş Tarihi: 04.08.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 09:39

Son dakika: Mustafa Murat Ayhan'ın katlettiği Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesinin kayıp kısmı bulundu

Son dakika bilgisine göre Antalya'da Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice katledildiği ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) cenazesinin kayıp kısmı bulundu. Cenaze baba Mustafa Haytaoğlu'na teslim edildi. Bugün Sofular Köyü mezarlığında toprağa verilecek. Kızının cansız bedenini teslim alan baba Mustafa Haytaoğlu, "O dünyanın en heyecanlı, en hareketli, en güzel çocuğuydu. Melek oldu. Bundan sonra tek amacım başka Azraların ölmemesi için mücadele etmek. Kızıma bu caniliği yapan katilin en ağır cezayı alması için hukuki boyutta çalışacağım." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve diğer detaylar...

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Son dakika: Mustafa Murat Ayhan'ın katlettiği Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesinin kayıp kısmı bulundu

Son dakika bilgisine göre Antalya'da Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice katledilip parçalara ayırılan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedinin kayıp parçası bulundu.

Son dakika: Mustafa Murat Ayhan'ın katlettiği Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesinin kayıp kısmı bulundu

SON DAKİKA: KAYIP KISMI BULUNDU

Antalya'da vahşice katledildiği ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) cenazesini kayıp kısmı bulundu.

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Son dakika: Mustafa Murat Ayhan'ın katlettiği Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesinin kayıp kısmı bulundu

CENAZE TESLİM EDİLDİ

Cenazenin eksik kısmının tamamlanmasının ardından Azra'nın cenazesi aile tarafından alınarak Osmaniye'ye götürüldü. Azra'nın da geçmişte eğitim gördüğü Dervişoğlu Ortaokulu Bahçesi'nde düzenlenen törenin ardından Sofular Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

Son dakika: Mustafa Murat Ayhan'ın katlettiği Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesinin kayıp kısmı bulundu

"BAŞKA AZRALAR ÖLMESİN"
Kızının cansız bedenini teslim alan baba Mustafa Haytaoğlu, "O dünyanın en heyecanlı, en hareketli, en güzel çocuğuydu. Melek oldu. Bundan sonra tek amacım başka Azraların ölmemesi için mücadele etmek. Kızıma bu caniliği yapan katilin en ağır cezayı alması için hukuki boyutta çalışacağım." dedi.

Son dakika: Mustafa Murat Ayhan'ın katlettiği Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesinin kayıp kısmı bulundu

ÖZEL HÜCREDE TUTULUYOR
Öte yandan korkunç vahşetin ardından tutuklanan katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, cezaevinde özel hücrede tutuluyor. İntihar etmemesi içinde kamera tarafından takip ediliyor. Katilin polisteki ifadelerindeki soğukkanlı anlatımı 25 yıllık uzman cinayet masası ekiplerini bile şaşkına çevirdi. İşlediği cinayeti sıradan bir olaymış gibi anlatan Ayhan'ın rahat tavırları sergilediği öğrenildi.

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