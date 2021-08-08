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Haberler Yaşam Son dakika: Mustafa Murat Ayhan'ın Twitter mesajı ifşa oldu! Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürmüştü
Giriş Tarihi: 08.08.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021 12:42

Son dakika: Mustafa Murat Ayhan'ın Twitter mesajı ifşa oldu! Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürmüştü

Son dakika haberi: Antalya'da kayıp olarak aranan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısının Twitter mesajı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Mustafa Murat Ayhan’ın Twitter mesajı ifşa oldu! Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldürmüştü

Türkiye, Azra Gülendam Haytaoğlu'na ağladı. Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildiği belirlenen genç kızın ölümü büyük yankı uyandırdı. Katil zanlısı tutuklanırken, Haytaoğlu'nun yakınları ve diğer vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Katil zanlısının başka bir kadına attığı Twitter mesajı ortaya çıktı...

Son dakika: Mustafa Murat Ayhan’ın Twitter mesajı ifşa oldu! Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldürmüştü

Antalya'da 28 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22), ormanlık alanda 5 ayrı parçaya gömülü cesedi bulundu.

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Son dakika: Mustafa Murat Ayhan’ın Twitter mesajı ifşa oldu! Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldürmüştü

KATİL MUSTAFA MURAT AYHAN İNŞAAT MÜHENDİSİ ÇIKTI

Azra'nın katil zanlısı İnşaat Mühendisi Mustafa Murat Ayhan (48) gözaltına alındı. Polisi bile şoke eden olay şöyle ortaya çıktı.

Son dakika: Mustafa Murat Ayhan’ın Twitter mesajı ifşa oldu! Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldürmüştü

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Lara'daki ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanından kayboldu.

Son dakika: Mustafa Murat Ayhan’ın Twitter mesajı ifşa oldu! Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldürmüştü

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU 5 GÜNDÜR ARANIYORDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son görüştüğü inşaat mühendisi ve aynı zamanda emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğü ortaya çıktı.

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