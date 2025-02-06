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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Narin cinayetinde dikkat çeken gelişme! Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran için avukatlardan flaş talep
Giriş Tarihi: 06.02.2025 22:37 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 23:03

SON DAKİKA | Narin cinayetinde dikkat çeken gelişme! Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran için avukatlardan flaş talep

Son dakika haberi... Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde ceza alan ağabey Enes Güran'ın avukatı müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşın istinaf yoluna başvurdu. Yapılan başvuruda Enes hakkında berat istendi. Öte yandan anne Yüksel Güran'ın avukatı da müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşın istinaf yoluna başvurdu.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA | Narin cinayetinde dikkat çeken gelişme! Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran için avukatlardan flaş talep

Narin Güran cinayetinde hapis cezası alan ağabey nEnes Güran'ın avukatı Mahir Akbilek, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahkumiyet kararını istinafa taşıdı. 46 sayfalık istinaf başvurusunda, daraltılmış baz raporuna ilişkin değerlendirmelere ağırlık verildi. İstinaf incelemesinin duruşmalı olarak yapılması talep edilen başvuruda, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının bozularak Enes Güran hakkında beraat kararı verilmesi istendi.

SON DAKİKA | Narin cinayetinde dikkat çeken gelişme! Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran için avukatlardan flaş talep

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Küçük kızın cansız bedenini amcadan alarak köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

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SON DAKİKA | Narin cinayetinde dikkat çeken gelişme! Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran için avukatlardan flaş talep

ANNE GÜRAN İÇİN DE BAŞVURU YAPILDI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024'te korkunç bir şekilde katledilen Narin Güran davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran'la avukatından beraat talebi geldi. Avukat Yılmaz Demiroğlu, müebbet hapis cezası için istinaf yoluna gittiklerini açıkladı.

SON DAKİKA | Narin cinayetinde dikkat çeken gelişme! Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran için avukatlardan flaş talep

VARSAYIMLARLA CEZA İDDİASI

Avukat Demiroğlu, ilk derece mahkemesinin varsayımlarla mahkumiyet kararı verdiği belirtilen başvuruda, Nevzat Bahtiyar'ın çelişkili ifadelerine dayanılarak hüküm kurulduğu, olayla ilgili basında çıkan gerçek dışı haberlerle kamuoyunun yönlendirildiği ve sanıkların tarafsız bir yargılama süreci geçirmesinin engellendiği ileri sürüldü.

SON DAKİKA | Narin cinayetinde dikkat çeken gelişme! Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran için avukatlardan flaş talep

Mahkumiyet kararının hukuka, usule ve yasaya aykırı olduğu iddia edilen başvuruda, hükmün bozulması ve Yüksel Güran hakkında beraat kararı verilmesi talep edildi.

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