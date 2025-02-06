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SON DAKİKA | Narin cinayetinde dikkat çeken gelişme! Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran için avukatlardan flaş talep
Giriş Tarihi: 06.02.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
23:03
SON DAKİKA | Narin cinayetinde dikkat çeken gelişme! Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran için avukatlardan flaş talep
Son dakika haberi... Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde ceza alan ağabey Enes Güran'ın avukatı müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşın istinaf yoluna başvurdu. Yapılan başvuruda Enes hakkında berat istendi. Öte yandan anne Yüksel Güran'ın avukatı da müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşın istinaf yoluna başvurdu.