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SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Avukat duruşmaya katılmadı: Tehdit mi edildi?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
10:51
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Avukat duruşmaya katılmadı: Tehdit mi edildi?
Son dakika haberi... Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice öldürülmesiyle ilgili davada, baba Arif Güran ve tutuklu 3 sanık savunmalarını yaptı. Bugün anne Yüksel Güran'ın da son savunmasını yapacağı duruşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz davaya katılmadı. Avukatın duruşmaya gelmemesi, tehdit edilip edilmediği merak konusu oldu. İşte detaylar...