SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat’ın avukatı polis eşliğinde mahkeme salonunda!

Diğer suçları da yargıladım. Ben neye müdahale edeceğimi iyi bilirim. Dün başkan olmuş biri değilim. Enes'in kaleşnikof muhabbetine bilerek müdahale etmedim. Belki sizin görmediğiniz bir şey gördüm. Benim de kendime karşı bir tarzım var. Artık dinleme makamındayız.