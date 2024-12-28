Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat'ın avukatı polis eşliğinde mahkeme salonunda!
Giriş Tarihi: 28.12.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 12:38

SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat'ın avukatı polis eşliğinde mahkeme salonunda!

Son dakika haberi... Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice öldürülmesiyle ilgili davada, baba Arif Güran ve tutuklu 3 sanık savunmalarını yaptı. Bugün anne Yüksel Güran'ın da son savunmasını yapacağı duruşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz davaya katılmamıştı. Nevzat'ın avukatı polis eşliğinde duruşma salonuna geldi.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat’ın avukatı polis eşliğinde mahkeme salonunda!

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ikinci duruşması bugün 3. gününde devam ediyor. Dün Nevzat Bahtiyar, Salim Güran ve Enes Güran son savunmalarını yaptılar. Bugün anne Yüksel Güran da son savunmasını yapacak. 10'da başlayan duruşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruşmaya katılmayacağını açıkladı.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat’ın avukatı polis eşliğinde mahkeme salonunda!

TEHDİT Mİ EDİLDİ?
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avukat Eryılmaz, "Güvenlik nedeniyle bugün duruşmaya katılmayacağım." ifadelerini kullandı. Avukatın bu paylaşımı akıllara tehdit edilip edilmediğini getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat’ın avukatı polis eşliğinde mahkeme salonunda!

MAHKEME BAŞKANI: KENDİ TAKDİRİDİR

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın mahkemeye katılmaması ile ilgili konuşan mahkeme başkanı ise, Eryılmaz'ın koruma talebinin olduğunı ve mahkemeye gelmemesinin kendi takdiri olduğunu belirtti.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz salona girdi. Eryılmaz, otelden adliye salonuna gelene kadar polis talep etmiş. Mahkeme Başkanı: "Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz polis eşliğinde salona girdi.

Av. Ali Eryılmaz: "Sizin göstermediğiniz hassasiyeti Emniyet Müdürlüğü gösterdi.

" Mahkeme Başkanı: "Emniyet Müdürlüğüne emri ben verdim."

SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat’ın avukatı polis eşliğinde mahkeme salonunda!

DURUŞMA GERGİN BAŞLADI
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 3'üncü gününe girilen Narin Güran duruşması gergin başladı. Eski Baro Başkanı Nahit Eren, söz alarak Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'a 'duruşma salonunda yargılama usullerine bazen riayet edilmediği zaman müdahale etmiyorsunuz' dedi. Mahkeme Başkanı Dündar, "Ben burda PKK, FETO ya da diğer terör örgütü üyelerini yargıladım.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat’ın avukatı polis eşliğinde mahkeme salonunda!

Diğer suçları da yargıladım. Ben neye müdahale edeceğimi iyi bilirim. Dün başkan olmuş biri değilim. Enes'in kaleşnikof muhabbetine bilerek müdahale etmedim. Belki sizin görmediğiniz bir şey gördüm. Benim de kendime karşı bir tarzım var. Artık dinleme makamındayız.

SON DAKİKA