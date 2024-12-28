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SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat'ın avukatı polis eşliğinde mahkeme salonunda!
Giriş Tarihi: 28.12.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
12:38
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Nevzat'ın avukatı polis eşliğinde mahkeme salonunda!
Son dakika haberi... Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice öldürülmesiyle ilgili davada, baba Arif Güran ve tutuklu 3 sanık savunmalarını yaptı. Bugün anne Yüksel Güran'ın da son savunmasını yapacağı duruşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz davaya katılmamıştı. Nevzat'ın avukatı polis eşliğinde duruşma salonuna geldi.