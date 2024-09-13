SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor: İşte baba Arif Güran’ın ifadesi!

ANNE VE AĞABEYİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Narin'in kaybolduğu günden bu yana çelişkili açıklamalarıyla şüphe çeken anne Yüksel Güran savcılıktaki ifadesinde iddiaların aksine Salim Güran ile aşk yaşamadığını, herhangi şüphelendiği birinin de olmadığını açıkladı. Anneyle birlikte tutuklanması talep edilen ağabey Enes Güran ise "Narin'i eğer belirtilen şekilde Nevzat bulunan yere bıraktıysa bunu ancak Nevzat'a tehditle, para teklif ederek yapılabileceğini düşünüyorum çünkü Nevzat ekonomik durum itibariyle de güçsüz ve sönük bir kişiliktir" ifadelerini kullandı. Anne ile ağabey Enes'in kasten öldürme suçundan tutuklanan Salim Güran'ı suçlamayışı ise dikkatlerden kaçmadı.