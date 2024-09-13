Giriş Tarihi: 13.09.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
01:09
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor: İşte baba Arif Güran'ın ifadesi!
Türkiye'nin gözü kulağı Diyarbakır'da attı. 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutuklanmasının ardından aralarında aile üyelerinin de olduğu 22 şüphelinin ifadesi tamamlandı. Anne Yüksel Güran ile kolunda ısırık izi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabey Enes Güran için kasten öldürme suçuna iştirak etmekten tutuklanması talep edilirken baba Arif Güran serbest kaldı. Narin'in kaybolduğu gün Batman'da olduğunu söyleyen Arif Güran'ın ifadesindeki o detay kafaları karıştırdı...