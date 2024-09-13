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Giriş Tarihi: 13.09.2024 00:27 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 01:09

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor: İşte baba Arif Güran'ın ifadesi!

Türkiye'nin gözü kulağı Diyarbakır'da attı. 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutuklanmasının ardından aralarında aile üyelerinin de olduğu 22 şüphelinin ifadesi tamamlandı. Anne Yüksel Güran ile kolunda ısırık izi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabey Enes Güran için kasten öldürme suçuna iştirak etmekten tutuklanması talep edilirken baba Arif Güran serbest kaldı. Narin'in kaybolduğu gün Batman'da olduğunu söyleyen Arif Güran'ın ifadesindeki o detay kafaları karıştırdı...

Halit TURAN
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor: İşte baba Arif Güran’ın ifadesi!

Diyarbakır'da canice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. 21 Ağustos'ta kaybolduktan tam 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran gözyaşları ile toprağa verilirken amcası Salim Güran kasten öldürme suçundan tutuklandı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor: İşte baba Arif Güran’ın ifadesi!

Narin'in cesedini Salim Güran'dan teslim aldığını ve 200 bin TL karşılığında Eğritutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın tutuklanmasının ardından cinayet soruşturmasında çember daraldı. Bu kapsamda Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ile ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

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SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor: İşte baba Arif Güran’ın ifadesi!

ANNE VE AĞABEYİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Narin'in kaybolduğu günden bu yana çelişkili açıklamalarıyla şüphe çeken anne Yüksel Güran savcılıktaki ifadesinde iddiaların aksine Salim Güran ile aşk yaşamadığını, herhangi şüphelendiği birinin de olmadığını açıkladı. Anneyle birlikte tutuklanması talep edilen ağabey Enes Güran ise "Narin'i eğer belirtilen şekilde Nevzat bulunan yere bıraktıysa bunu ancak Nevzat'a tehditle, para teklif ederek yapılabileceğini düşünüyorum çünkü Nevzat ekonomik durum itibariyle de güçsüz ve sönük bir kişiliktir" ifadelerini kullandı. Anne ile ağabey Enes'in kasten öldürme suçundan tutuklanan Salim Güran'ı suçlamayışı ise dikkatlerden kaçmadı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor: İşte baba Arif Güran’ın ifadesi!

İŞTE SERBEST KALAN BABA ARİF GÜRAN'IN İFADESİ

Narin cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan baba Arif Güran, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Baba Arif Güran, ifadesinde Narin'in kaybolduğu günle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor: İşte baba Arif Güran’ın ifadesi!

NARİN'İN KAYBOLDUĞU BANA CEVAT KAYA SÖYLEDİ

Baba Arif Güran olay günü davetiye dağıtmak için Batman'a gittiğini ve Narin'in kaybolduğu haberini eşinden değil komşusu Cevat Kaya'dan aldığını anlattı.

Narin'in kaybolduğu günü saat 08:30'da evden çıkıp düğün davetiyesi dağıtmak için Batman'a gittiğini belirterek akşam 19.00 sıralarında telefonunun çaldığını, komşusu Cevat'ın kendisini aradığını, "Narin'i bulamıyoruz, galiba buralardadır, onu arayıp bulamıyoruz" dediğini daha sonra da yine bir başka komşu tarafından arandığını anlatan baba Arif Güran, aracının dörtlülerini yakıp hızlı bir şekilde köye doğru hareket ettiğini, köyde de kızını aramaya başladığını anlattı.

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