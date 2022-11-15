Son dakika: Nazmi Arıkan cinayetinin iddianame detayları kan dondurdu! Bir saat bekleyip keyif yaparcasına...

Son dakika haberleri: Çanakkale'de dehşet çiftliğindeki korkunç cinayetin detayları hazırlanan iddianamede ortaya çıktı. Fen Bilimleri Okulları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförünü çiftlik evinde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan eski Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarında adeta cinayetin krokisi çizildi. Akçekaya'nın canavarca hisle cinayeti işlediğini belirleyen savcılığın iddianamesi cinayetin sadece canavarca değil soğukkanlılıkla da işlendiğini gözler önüne serdi. Çiftlik evine giden yoldaki ağaç dibinde bir saat bekleyip keyif yaparcasına puro içtiğini söylemesi de bu durumun kanıtı niteliğindeydi. İşte detaylar...