Son dakika: Nazmi Arıkan cinayetinin iddianame detayları kan dondurdu! Bir saat bekleyip keyif yaparcasına...

Akıllara cinayet zanlısının hangi evrakları yok etmeye çalıştığına dair soru işaretleri geldi. İddianamedeki bir diğer detay ise Nazmi Arıkan'ın saldırıdan kurtulmak için ne kadar çaba sarf ettiğini gözler önüne serdi. Savcılık, "Salondaki eşyalarda dağınıklık bulunduğu ve sebebinin boğuşmaya bağlı olduğu değerlendirilmiştir" dedi.