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Haberler Yaşam Son dakika: Nazmi Arıkan cinayetinin iddianame detayları kan dondurdu! Bir saat bekleyip keyif yaparcasına...
Giriş Tarihi: 15.11.2022 08:41 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 08:44

Son dakika: Nazmi Arıkan cinayetinin iddianame detayları kan dondurdu! Bir saat bekleyip keyif yaparcasına...

Son dakika haberleri: Çanakkale'de dehşet çiftliğindeki korkunç cinayetin detayları hazırlanan iddianamede ortaya çıktı. Fen Bilimleri Okulları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförünü çiftlik evinde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan eski Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarında adeta cinayetin krokisi çizildi. Akçekaya'nın canavarca hisle cinayeti işlediğini belirleyen savcılığın iddianamesi cinayetin sadece canavarca değil soğukkanlılıkla da işlendiğini gözler önüne serdi. Çiftlik evine giden yoldaki ağaç dibinde bir saat bekleyip keyif yaparcasına puro içtiğini söylemesi de bu durumun kanıtı niteliğindeydi. İşte detaylar...

ARZU KAYA
Son dakika: Nazmi Arıkan cinayetinin iddianame detayları kan dondurdu! Bir saat bekleyip keyif yaparcasına...

Son dakika haberleri: Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde Fen Bilimleri Okulları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i, çiftlik evinde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan eski Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında soruşturma tamamlandı. "Tasarlayarak canavarca hisle öldürme" öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla hazırlanan 50 sayfalık iddianamede korkunç olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Son dakika: Nazmi Arıkan cinayetinin iddianame detayları kan dondurdu! Bir saat bekleyip keyif yaparcasına...

HANGİ EVRAKLARI FIRINA ATTI?

Nazmi Arıkan'a ait çiftlik evinde gerçekleşen cinayetin adeta krokisi çizildi. Olay yerinin detaylandırıldığı iddianamede, mutfaktaki fırının çalışır vaziyette olduğu, içinde yanmış evrakların bulunduğu ve fırının üzerindeki ocağın tüm düğmelerinin gaz çıkışı sağlayacak biçimde açık bırakıldığı detayı dikkat çekti.

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Son dakika: Nazmi Arıkan cinayetinin iddianame detayları kan dondurdu! Bir saat bekleyip keyif yaparcasına...

Akıllara cinayet zanlısının hangi evrakları yok etmeye çalıştığına dair soru işaretleri geldi. İddianamedeki bir diğer detay ise Nazmi Arıkan'ın saldırıdan kurtulmak için ne kadar çaba sarf ettiğini gözler önüne serdi. Savcılık, "Salondaki eşyalarda dağınıklık bulunduğu ve sebebinin boğuşmaya bağlı olduğu değerlendirilmiştir" dedi.

Son dakika: Nazmi Arıkan cinayetinin iddianame detayları kan dondurdu! Bir saat bekleyip keyif yaparcasına...

SAATLERCE KEYİF YAPMIŞ, 1 SAAT 37 DAKİKALIK SENARYO YAZMIŞ

Dehşet çiftliğinde Ufuk Akçekaya'ya yer gösterme işlemi yapıldığının ayrıntıları da iddianamede ortaya çıktı. Akçekaya'nın çiftliğe giden yolda ayçiçeği tarlasına girdiğini, burada ağaç dibinde bir saat kadar bekleyip puro içtiğini söylemesi cinayetin taşlarının ne denli soğuk kanlı bir şekilde döşendiğini gözler önüne serdi. Akçekaya'nın cinayeti uzun süre tasarladığı da belirlendi.

Son dakika: Nazmi Arıkan cinayetinin iddianame detayları kan dondurdu! Bir saat bekleyip keyif yaparcasına...

Taksiyle gelip indiği noktadan çiftlik evine bekleye bekleye 2 saat 15 dakika sonra geldiği, ancak şüphelinin olay günü gittiği güzergahta bekleme yapılmadan yürünerek olayın olduğu ikamete 27 dakikada gelindiği tespit edildi. Akçekaya'nın 1 saat 37 dakika boyunca yer gösterme işlemi yaptığı ve bu sırada çelişkili senaryolar yazdığı da dikkat çekti. Akçekaya içeriye girdiğinde Arıkan ve şoförünün yerde yaralı yattığını hatta kendisinin yastık alarak tampon yapmaya çalıştığını ancak geldiği taksiyle döndüğü şeklinde garip bir ifade verdi.

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