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Haberler Yaşam Son dakika: Nevşehir’de dehşete düşüren cinayet! Tabancayla vurup boğazını bıçakla kesti…
Giriş Tarihi: 05.09.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 15:36

Son dakika: Nevşehir’de dehşete düşüren cinayet! Tabancayla vurup boğazını bıçakla kesti…

Son dakika haberleri: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Kızını rahatsız eden genci otobüs durağında gören baba, kurşun yağdırdı. Yaralı halde kaçmaya çalışan genci yakalayan baba, gencin boğazını kesti. İşte detaylar...

ALP KÖRÜKCÜ
Son dakika: Nevşehir’de dehşete düşüren cinayet! Tabancayla vurup boğazını bıçakla kesti…

Son dakika haberleri: Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, İbrahim Akyürek, bir süredir Dilaver A'nın kızını rahatsız ediyordu.

Son dakika: Nevşehir’de dehşete düşüren cinayet! Tabancayla vurup boğazını bıçakla kesti…

TABANCAYLA VURUP BOĞAZINI KESTİ

Kızın durumu babasına söylemesinin ardından evden silahıyla çıkan Dilaver A, İbrahim Akyürek'i (26) köy çıkışındaki otobüs durağında görünce yanında taşıdığı silahla vurdu. Kaçmaya çalışan yaralı genci bir evin bahçesinde yakalayan Dilaver A, boğazını kesti.

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Son dakika: Nevşehir’de dehşete düşüren cinayet! Tabancayla vurup boğazını bıçakla kesti…

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İbrahim Akyürek'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Son dakika: Nevşehir’de dehşete düşüren cinayet! Tabancayla vurup boğazını bıçakla kesti…

Dilaver A. da suç aletleri ile birlikte jandarmaya teslim oldu. Jandarma köyde olayların büyümemesi için geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Son dakika: Nevşehir’de dehşete düşüren cinayet! Tabancayla vurup boğazını bıçakla kesti…

Ürgüp Kaymakam Vekili Olgun Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

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