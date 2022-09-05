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Son dakika: Nevşehir’de dehşete düşüren cinayet! Tabancayla vurup boğazını bıçakla kesti…
Giriş Tarihi: 05.09.2022 15:34
Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
15:36
Son dakika: Nevşehir’de dehşete düşüren cinayet! Tabancayla vurup boğazını bıçakla kesti…
Son dakika haberleri: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Kızını rahatsız eden genci otobüs durağında gören baba, kurşun yağdırdı. Yaralı halde kaçmaya çalışan genci yakalayan baba, gencin boğazını kesti. İşte detaylar...