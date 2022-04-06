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Son dakika | Nisa bebeğin gerçek annesi Ebru S. ve sütannesi Büşra Durmaz arasındaki fark
Giriş Tarihi: 06.04.2022 08:47
Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
08:55
Son dakika | Nisa bebeğin gerçek annesi Ebru S. ve sütannesi Büşra Durmaz arasındaki fark
Nisa bebekten son dakika haberleri: Türkiye annesi tarafından terk edildikten sonra Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te bulduktan hemen sonra sütannelik yaptığı "Nisa Mihriban" bebeği konuşuyor. Nisa Mihriban'ın yoğun bakımda tutulduğu ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bildirilirken vicdansız annesi ise tutuklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumuna ilişkin açıklama yaparken biyolojik annesi ve Nisa için çırpınan sütannesi Büşra hemşirenin ifadeleri adeta "Hangisi anne?" dedirtti. İşte Büşra bebekle ilgili son dakika gelişmeleri