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Haberler Yaşam Son dakika | Nisa bebeğin gerçek annesi Ebru S. ve sütannesi Büşra Durmaz arasındaki fark
Giriş Tarihi: 06.04.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 08:55

Son dakika | Nisa bebeğin gerçek annesi Ebru S. ve sütannesi Büşra Durmaz arasındaki fark

Nisa bebekten son dakika haberleri: Türkiye annesi tarafından terk edildikten sonra Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te bulduktan hemen sonra sütannelik yaptığı "Nisa Mihriban" bebeği konuşuyor. Nisa Mihriban'ın yoğun bakımda tutulduğu ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bildirilirken vicdansız annesi ise tutuklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumuna ilişkin açıklama yaparken biyolojik annesi ve Nisa için çırpınan sütannesi Büşra hemşirenin ifadeleri adeta "Hangisi anne?" dedirtti. İşte Büşra bebekle ilgili son dakika gelişmeleri

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Son dakika | Nisa bebeğin gerçek annesi Ebru S. ve sütannesi Büşra Durmaz arasındaki fark

Son dakika haberler: Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz (29) geçen salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Kendisi de bir bebek sahibi olan Durmaz, aç olduğunu fark ettiği bebeği hiç düşünmeden emzirdi. 3 aylık bebeğe Nisa Mihriban ismini verdi. Bebek, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir bakımevine yerleştirildi. Dün sabah fenalaşan Nisa bebek, götürüldüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleştiği iddia edilmişti.

Son dakika | Nisa bebeğin gerçek annesi Ebru S. ve sütannesi Büşra Durmaz arasındaki fark

SON DAKİKA | NİSA BEBEĞİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Bu arada, koruma altına alınan bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tutulduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Son dakika | Nisa bebeğin gerçek annesi Ebru S. ve sütannesi Büşra Durmaz arasındaki fark

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ: TAKİP EDİLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında; "ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." dedi.

Son dakika | Nisa bebeğin gerçek annesi Ebru S. ve sütannesi Büşra Durmaz arasındaki fark

GERÇEK ANNESİ VE SÜTANNESİ ARASINDAKİ FARK "HANGİSİ ANNE" DEDİRTTİ

GERÇEK ANNESİ YAKALANDI VE İFADESİ ALINDI

Görüntülerden elde edilen bindiği aracın sürücüsü M.D'nin ifadesinden yola çıkarak, bebeği bırakan kadının Ebru S. (20) olduğu bilgisine ulaşıldı. Pendik'teki evinde gözaltına alınan ve hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Son dakika | Nisa bebeğin gerçek annesi Ebru S. ve sütannesi Büşra Durmaz arasındaki fark

"KOLAY BULUNSUN DİYE ORAYA BIRAKTIM"

Şüpheli Ebru S, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Ebru S'nin savcılıkta, "Çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hatta bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım. Çocuğa bakacak durumum yoktu. Ailemin de bu çocuktan haberi yoktu. Eğer öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

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