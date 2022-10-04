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Son dakika: Onur Şener cinayetinde karaoke detayı! Türkiye bu vahşeti konuşuyor
Giriş Tarihi: 04.10.2022 08:15
Güncelleme Tarihi: 04.10.2022
09:00
Son dakika: Onur Şener cinayetinde karaoke detayı! Türkiye bu vahşeti konuşuyor
Son dakika haberi: Ankara'da istek parçayı bilmediği için vahşice öldürülen Onur Şener cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. 3 cani, istedikleri şarkıyı çalmadığı bahanesiyle şarkıcı Onur Şener'e cam şişelerle saldırarak vahşice katletmişti. Emniyette verdikleri ifadede cinayeti işleyen 3 zanlı vahşeti soğukkanlılıkla anlattı İşte kahreden olayın detayları...