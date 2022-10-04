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Haberler Yaşam Son dakika: Onur Şener cinayetinde karaoke detayı! Türkiye bu vahşeti konuşuyor
Giriş Tarihi: 04.10.2022 08:15 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 09:00

Son dakika: Onur Şener cinayetinde karaoke detayı! Türkiye bu vahşeti konuşuyor

Son dakika haberi: Ankara'da istek parçayı bilmediği için vahşice öldürülen Onur Şener cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. 3 cani, istedikleri şarkıyı çalmadığı bahanesiyle şarkıcı Onur Şener'e cam şişelerle saldırarak vahşice katletmişti. Emniyette verdikleri ifadede cinayeti işleyen 3 zanlı vahşeti soğukkanlılıkla anlattı İşte kahreden olayın detayları...

AA
Son dakika: Onur Şener cinayetinde karaoke detayı! Türkiye bu vahşeti konuşuyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli İ.K, emniyetteki ifadesinde, diğer şüphelilerle 1 Ekim'de Seğmenler Parkı'nda buluştuklarını, ilerleyen saatlerde olayın yaşandığı mekana geçtiklerini anlattı.

Son dakika: Onur Şener cinayetinde karaoke detayı! Türkiye bu vahşeti konuşuyor

Sahnede Şener ve 3 kadının bulunduğunu söyleyen İ.K, "Karaoke şeklinde fonda müzik çalıyordu. Ben de şarkıya eşlik etmek için sahneye yaklaştım ve şarkıyı söylemeleri için teşvik etmek amacıyla sözlerini mırıldandım. S.S. de bu esnada yanımdaydı, tanımadığım kadınlardan biri mikrofonu uzattı 'Al o zaman şarkıyı sen söyle' dedi. Ben de 'Sesim kötü, siz söyleyin eşlik ederim' dedim." beyanında bulundu. İ.K, bunun üzerine Onur Şener'in de kendisine hakaretle birlikte "Şarkıyı söylemiyorsan git" dediğini iddia etti.

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Son dakika: Onur Şener cinayetinde karaoke detayı! Türkiye bu vahşeti konuşuyor

Şener'in "hakaret sözü" karşısında şaşkınlık yaşadığını, ardından arkadaşlarıyla dışarı çıkarak sohbet etmeye başladıklarını anlatan İ.K, ifadesini şöyle sürdürdü:

Son dakika: Onur Şener cinayetinde karaoke detayı! Türkiye bu vahşeti konuşuyor

"Yaklaşık 10 dakika konuştuk, ben ve arkadaşlarım kaldırımda durduğumuz sırada Onur Şener mekandan çıktı. Sağ tarafa giderken bizi görünce üzerimize doğru küfür ve hakaretler ederek sinirli bir şekilde geliyordu. Mekan içerisinde yarım kalan hesabını görmek için geldiğini ve kızlara saldıracağını düşündüğüm için bira bardağını Onur Şener'e savurdum, çarpıp çarpmadığını bilmiyorum. Bu esnada Onur da bana yumruk attı, Onur sırtüstü ben de onun üzerine düştüm. Yerde de bir kere daha sağ elimle Onur'a yumruk savurdum, elimde herhangi bir şey yoktu, yine vurup vurmadığımı bilmiyorum."

Son dakika: Onur Şener cinayetinde karaoke detayı! Türkiye bu vahşeti konuşuyor

Kavganın yaşandığı yerden uzaklaşarak yolun karşısına geçtiğini anlatan İ.K, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin kendisine müdahalesinden sonra gözaltına alındığını söyledi. Şener'e saldırı amacıyla hareket etmediğini savunan İ.K, "Yanımdaki bayanları ve kendimi savunmak için mücadele ettim, Onur Şener'i daha önce hiç görmedim, tanımam ve herhangi bir husumetim yoktur. Bu elim olaydan dolayı pişmanım, keşke bu olay hiç yaşanmasaydı." diye konuştu.

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