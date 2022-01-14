Son dakika: Özge Nur Tekin ’cin çıkarma seansı’nda can vermişti: Yerde yatıyordu, kıyafetini çıkarttığında....

Son dakika haberi: Ankara'nın Keçiören ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle sözde hocanın yönlendirmesi ile cin çıkartma seansı uygulanarak eşi Selçuk Tekin tarafından sırtına 100 kez oklava ile vurulup, hacamat yapılan Özge Nur Tekin (30), hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden eşi Selçuk Tekin hakkında 'Eşe karşı kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma', babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, kayınvalidesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde hoca Erdal Kaya hakkında ise 'Suça iştirak etme'den 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Genç kadına hacamat yaptığı belirlenen Sevim Özbaş "Yerde yüzü koyun yatan bir kadın vardı. Hacamat için kıyafetini çıkarttığında kadının sırt ve kollarını simsiyah olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda, 'İçine 3 harfliler kaçmış, hocanın talimatıyla sopa ile vurduk. Bu şekilde içindeki cini öldürmeye çalıştık' dediler." diye konuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...