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Haberler Yaşam Son dakika: Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! YÖK Başkanı Özvar, SABAH'a konuştu
Giriş Tarihi: 07.12.2022 06:32 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 06:33

Son dakika: Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! YÖK Başkanı Özvar, SABAH'a konuştu

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği pedagojik formasyonun lisans eğitimi sırasında alınmasına yönelik detaylar belli oldu. Dersler topam 60 kredi olmak üzere seçmeli olacak. YÖK Başkanı Özvar, "Dersler 3 ve 4'üncü sınıfta da alınabilir. 4 seneye de yayabiliriz" dedi.

CEYDA KARAASLAN
Son dakika: Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! YÖK Başkanı Özvar, SABAH’a konuştu

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluşmasında öğretmen adaylarına formasyon müjdesi vermişti. Erdoğan "Bu hafta içinde YÖK Başkanımızla görüştük. Biliyorsunuz, üniversiteyi bitirdikten sonra bir veya iki yıl formasyon eğitimi veriliyordu.

Son dakika: Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! YÖK Başkanı Özvar, SABAH’a konuştu

Kendilerine Sayın Başkan, artık bunu kaldırıyorsun dedik, 3 ve 4'üncü sınıfta formasyonu verelim ve üniversiteyi bitirirken böylece formasyon eğitimini de almış olsun dedik ve mutabık kaldık" dedi. Peki bu karar kimleri ilgilendiriyor? Detayları neler? Formasyon eğitimini kimler nasıl alabilecek? Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar konuyla ilgili SABAH'ın sorularını yanıtladı.

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Son dakika: Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! YÖK Başkanı Özvar, SABAH’a konuştu

Özvar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öğrencilerimize müjdesi oldu. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızla geçen hafta konuştuğumuz üzere bu hafta çalışmalara başladık" dedi. İşte pedagojik formasyon eğitimiyle ilgili merak edilen sorular ve yanıtları:

Son dakika: Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! YÖK Başkanı Özvar, SABAH’a konuştu

Yeni karar hangi öğrencileri ilgilendiriyor?

Formasyon eğitimi, eğitim fakülteleri dışında öğrenim gören, fen-edebiyat fakülteleri gibi mezun olduktan sonra öğretmen olmaya uygun lisans öğrencilerini ilgilendiriyor. Eğitim fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkânı veren programlardaki öğrencilerimiz, artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken mezun olmadan almaya başlayabilecek.

Formasyon eğitimleri halihazırda nasıl veriliyor?

Eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler bu dersleri alıyor. Ancak öğretmenlik hakkı verilen diğer fakültelerdeki lisans öğrencileri öğretmen olmak isterlerse mezun olduktan sonra ayrıca bir pedagojik formasyon eğitimi alıyor.

Son dakika: Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! YÖK Başkanı Özvar, SABAH’a konuştu

Yeni düzenlemeyle nasıl bir değişiklik olacak?

Öğrencilerimiz artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken, mezun olmadan almaya başlayabilecek. Pedagojik formasyon eğitimlerini, lisans eğitimi boyunca birer seçmeli ders olarak formüle etmek istiyoruz.

Öğrenciler kaçıncı sınıfta bu dersleri alabilecek?

Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 ve 4'te de olabilir. Ama aynı dersleri 4 seneye yaymak suretiyle de planlayabileceğimizi düşündük.

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