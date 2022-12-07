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Son dakika: Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! YÖK Başkanı Özvar, SABAH'a konuştu
Giriş Tarihi: 07.12.2022 06:32
Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
06:33
Son dakika: Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! YÖK Başkanı Özvar, SABAH'a konuştu
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği pedagojik formasyonun lisans eğitimi sırasında alınmasına yönelik detaylar belli oldu. Dersler topam 60 kredi olmak üzere seçmeli olacak. YÖK Başkanı Özvar, "Dersler 3 ve 4'üncü sınıfta da alınabilir. 4 seneye de yayabiliriz" dedi.