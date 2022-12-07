Son dakika: Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! YÖK Başkanı Özvar, SABAH’a konuştu

Kendilerine Sayın Başkan, artık bunu kaldırıyorsun dedik, 3 ve 4'üncü sınıfta formasyonu verelim ve üniversiteyi bitirirken böylece formasyon eğitimini de almış olsun dedik ve mutabık kaldık" dedi. Peki bu karar kimleri ilgilendiriyor? Detayları neler? Formasyon eğitimini kimler nasıl alabilecek? Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar konuyla ilgili SABAH'ın sorularını yanıtladı.