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Haberler Yaşam Son dakika | Pençe Kilit terörün belini kırdı! Sırada Kandil var
Giriş Tarihi: 22.04.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 07:44

Son dakika | Pençe Kilit terörün belini kırdı! Sırada Kandil var

Son dakika haberler: 'Pençe-Kilit Operasyonu' ile terör örgütünü kıskaca alan Mehmetçik, ilerleyişini sürdürüyor. Sıradaki hedefin, örgütün sözde ana karargâhı Kandil ile Gara bölgesinin olduğu belirtiliyor. Mehmetçiğin Kandil'e doğru ilerlemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde başlattığı teknik ağırlıklı ve en kapsamlı olan Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ı da panikletti. Pençe-Kilit operasyonu son dakika haberleri

Hüseyin KAÇAR
Son dakika | Pençe Kilit terörün belini kırdı! Sırada Kandil var

Son dakika haberler: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarının temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Zap, Avaşin, Metina bölgelerinde başlatılan hava destekli 'Pençe- Kilit Operasyonu' devam ediyor.

Bordo bereli ve özel eğitimli komandoların Zap Vadisi, Avaşin Vadisi ve Metina bölgesinde 'Hilal' şeklinde üç koldan ilerleyişi sürerken, bölgede güvenli alanların oluşturulmasından sonra sıradaki hedef ise, örgütün sözde ana karargâhı Kandil ile Gara olduğu belirtiliyor.

Son dakika | Pençe Kilit terörün belini kırdı! Sırada Kandil var

SON DAKİKA | TERÖRİSTBAŞI MURAT KARAYILAN PANİKLEDİ

Mehmetçiğin Kandil'e doğru ilerlemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde başlattığı teknik ağırlıklı ve en kapsamlı olan Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ı da panikletti.

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Son dakika | Pençe Kilit terörün belini kırdı! Sırada Kandil var

Operasyonun 2'nci gününde açıklamalarda bulunan Karayılan, Kuzey Irak'taki Barzani yönetiminden destek istedi.

Son dakika | Pençe Kilit terörün belini kırdı! Sırada Kandil var

YERALTI SIĞINAKLARI BULUNDU

Edinilen son dakika bilgisine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) seçkin birliklerinin katıldığı ve havadan SİHA, İHA ile ATAK helikopteri ve F-16 savaş uçaklarının destek verdiği Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Zap ve Avaşin Vadisi'nde Türkiye sınırına yakın noktalardaki bazı bölgelerde teröristlerin günlerce kalabileceği şekilde yeraltı sığınakları bulundu.

Son dakika | Pençe Kilit terörün belini kırdı! Sırada Kandil var

Yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği sığınaklar komandolar tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından imha edildi. Bu arada Dışişleri Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekâtı'na ilişkin Irak resmi makamları tarafından yapılan açıklamalar ve temelden yoksun iddialardan duyulan rahatsızlık nedeniyle Irak'a nota verildiğini açıkladı.

SON DAKİKA