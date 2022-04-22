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Son dakika | Pençe Kilit terörün belini kırdı! Sırada Kandil var
Giriş Tarihi: 22.04.2022 07:35
Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
07:44
Son dakika | Pençe Kilit terörün belini kırdı! Sırada Kandil var
Son dakika haberler: 'Pençe-Kilit Operasyonu' ile terör örgütünü kıskaca alan Mehmetçik, ilerleyişini sürdürüyor. Sıradaki hedefin, örgütün sözde ana karargâhı Kandil ile Gara bölgesinin olduğu belirtiliyor. Mehmetçiğin Kandil'e doğru ilerlemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde başlattığı teknik ağırlıklı ve en kapsamlı olan Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ı da panikletti. Pençe-Kilit operasyonu son dakika haberleri