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Son dakika: Pınar Gültekin davasında 12. duruşma! Yeni deliller sunulacak
Giriş Tarihi: 16.05.2022 10:47
Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
10:51
Son dakika: Pınar Gültekin davasında 12. duruşma! Yeni deliller sunulacak
Son dakika haberi: Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı (32) ile suç delillerini gizleyerek, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılanmasına Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek 12'nci duruşmayla devam edilecek. Duruşmada karar çıkması bekleniyor. İşte son dakiak haberinin ayrıntıları...