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Haberler Yaşam Son dakika: Pınar Gültekin davasında 12. duruşma! Yeni deliller sunulacak
Giriş Tarihi: 16.05.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 10:51

Son dakika: Pınar Gültekin davasında 12. duruşma! Yeni deliller sunulacak

Son dakika haberi: Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı (32) ile suç delillerini gizleyerek, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılanmasına Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek 12'nci duruşmayla devam edilecek. Duruşmada karar çıkması bekleniyor. İşte son dakiak haberinin ayrıntıları...

HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK
Son dakika: Pınar Gültekin davasında 12. duruşma! Yeni deliller sunulacak

SON DAKİKA: PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA 12. DURUŞMA! YENİ DELİLLER SUNULACAK

Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (33) yargılandığı davanın 12'nci duruşması bugün 14.00'da, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Son dakika: Pınar Gültekin davasında 12. duruşma! Yeni deliller sunulacak


Önceki duruşmalarda adli tıp raporuna göre Pınar Gültekin'in canlıyken yakıldığı sabitlenmişti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Avcı'nın kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istemişti.

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Son dakika: Pınar Gültekin davasında 12. duruşma! Yeni deliller sunulacak

Ayrıca, cinayete iştirak ettiği iddiasıyla tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı hakkında, Pınar Gültekin'i canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Son dakika: Pınar Gültekin davasında 12. duruşma! Yeni deliller sunulacak

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheli Mertcan Avcı hakkında Pınar Gültekin'e yönelik 'Canavarca Hisle veya Eziyet çektirerek Öldürmeye İştirak' suçundan tanzim edilen iddianamesini iade etmişti.

Son dakika: Pınar Gültekin davasında 12. duruşma! Yeni deliller sunulacak

Gültekin'in yaşarken diri diri yakılmasını gerekçe gösteren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemenin iade kararına itiraz etmişti. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin iade kararını kaldırmıştı.

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