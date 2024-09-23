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Giriş Tarihi: 23.09.2024 17:48 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:48

Son dakika: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden caniye tutuklama talebi

İstanbul Ümraniye'de daha önce "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve firar eden, yakalama çalışmaları sırasında polis memuru Şeyda Yılmaz'a ateş ederek ölümüne sebep olan şüpheli Yunus Emre Geçti, Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Tam 26 suçtan kaydı olan şüphelinin savcılık işlemleri de başlatıldı. Savcılık ifadesinin ardından şüpheliyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden caniye tutuklama talebi

Ümraniyede gece saatlerinde Ümraniye Dudullu Polis Merkezi'nde görevli memurlar, daha önce "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve firar eden Yunus Emre Geçti'yi yakalama operasyonu için harekete geçmişti.

Son dakika: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden caniye tutuklama talebi

Şüpheli Geçti ile polis memurları arasında çıkan arbedede şüphelinin açtığı ateş sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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Son dakika: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden caniye tutuklama talebi

SAVCILIK İŞLEMLERİNE BAŞLANDI

Türkiye'nin yasa boğulduğu olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Yunus Emre Geçti, emniyetteki işlemlerinin bitmesiyle bugün Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Son dakika: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden caniye tutuklama talebi

26 farklı suç kaydı olan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin savcılık işlemleri de başlatıldı.

Son dakika: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden caniye tutuklama talebi

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Yunus Emre Geçti tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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