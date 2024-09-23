Giriş Tarihi: 23.09.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
17:48
Son dakika: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden caniye tutuklama talebi
İstanbul Ümraniye'de daha önce "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve firar eden, yakalama çalışmaları sırasında polis memuru Şeyda Yılmaz'a ateş ederek ölümüne sebep olan şüpheli Yunus Emre Geçti, Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Tam 26 suçtan kaydı olan şüphelinin savcılık işlemleri de başlatıldı. Savcılık ifadesinin ardından şüpheliyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.