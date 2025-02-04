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ROMANYA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Romanya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
20:32
ROMANYA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Romanya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Gelen son dakika haberlerine göre Romanya'da Buzau merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı bilgilere göre, depremin büyüklüğü, derinliği ve tam konumuyla ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, 4 Şubat 2025 Romanya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...