ROMANYA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Romanya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika haberine göre Romanya'da 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Buzau merkez üssü olarak kaydedilen sarsıntının ayrıntıları merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalarda depremin büyüklüğü, derinliği ve konumu belli oldu. Peki, 4 Şubat 2025 Romanya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç? İşte güncel bilgiler ve detaylar...