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Haberler Yaşam ROMANYA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Romanya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 20:32 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 20:32

ROMANYA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Romanya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Gelen son dakika haberlerine göre Romanya'da Buzau merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı bilgilere göre, depremin büyüklüğü, derinliği ve tam konumuyla ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, 4 Şubat 2025 Romanya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...

ROMANYA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Romanya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika haberine göre Romanya'da 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Buzau merkez üssü olarak kaydedilen sarsıntının ayrıntıları merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalarda depremin büyüklüğü, derinliği ve konumu belli oldu. Peki, 4 Şubat 2025 Romanya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç? İşte güncel bilgiler ve detaylar...

ROMANYA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Romanya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

ROMANYA'DA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD'ın paylaştığı üzere Romanya Buzau merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte depreme dair detaylar...

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ROMANYA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Romanya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: ROMANYA DEPREM

Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Buzau (Romanya)
Tarih:2025-02-04
Saat:19:06:14 TSİ
Enlem:45.50778 N
Boylam:26.75222 E
Derinlik:6.96 km

ROMANYA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Romanya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı hissedenler 'deprem nerede oldu' sorusuna yanıt aramak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerini kontrol ediyor. İşte, detayları öğrenebileceğiniz o listeler:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ROMANYA DEPREM SON DAKİKA HABERİ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Romanya deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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