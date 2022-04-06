Haberler Yaşam SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme! Rusya Dışişleri'nden Buça açıklaması: Bu konu artık kapatılmalı

Giriş Tarihi: 06.04.2022 19:03 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 19:04

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme! Rusya Dışişleri'nden Buça açıklaması: Bu konu artık kapatılmalı

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon emri vermesinin ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rus ordusundan temizlenen Buça'da yüzlerce masum sivilin katledildiği öne sürülmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı söz konusu iddiaları yalanladı ve görüntülerin provokasyon olduğunu ifade etti. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan katliamla ilgili yeni bir açıklama geldi. Zaharova, "Rus tarafının masumiyetine dair o kadar çok kanıt var ki bu nedenle bu konu artık kapatılmalı" dedi. İşte Rusya Ukrayna savaşından dakika dakika son gelişmeler...