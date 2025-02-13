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Haberler Yaşam SON DAKİKA! SABAH, Gülşen ninenin ölümüyle ilgili kahreden detaylara ulaştı: Kemikleri toz haline geldi, kavanozda götürüldü
Giriş Tarihi: 13.02.2025 15:36 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:36

SON DAKİKA! SABAH, Gülşen ninenin ölümüyle ilgili kahreden detaylara ulaştı: Kemikleri toz haline geldi, kavanozda götürüldü

Son dakika haberleri: İzmir'de yalnız yaşadığı evinde kemikleri bulunan emekli hemşire Gülşen Çoğulu'nun (87) ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı. Talihsiz kadının toz haline gelen kemiklerinde yapılan ilk incelemede 3 yıl değil yaklaşık 10 yıl önce öldüğü anlaşıldı. Yaşlı kadının kemiklerinden bazılarının toz haline geldiği için kavanoza konarak götürüldüğü ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA! SABAH, Gülşen ninenin ölümüyle ilgili kahreden detaylara ulaştı: Kemikleri toz haline geldi, kavanozda götürüldü

Son dakika haberleri: Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında oturan emekli hemşire 87 yaşındaki Gülşen Çoğulu, eşi 23 yıl önce hayatını kaybedince yalnız yaşamaya başladı.

SON DAKİKA! SABAH, Gülşen ninenin ölümüyle ilgili kahreden detaylara ulaştı: Kemikleri toz haline geldi, kavanozda götürüldü

Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de uzun süre önce irtibatı koptu.

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SON DAKİKA! SABAH, Gülşen ninenin ölümüyle ilgili kahreden detaylara ulaştı: Kemikleri toz haline geldi, kavanozda götürüldü

Gülşen Çoğulu'na ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte geçtiğimiz günlerde Çoğulu'nun evine gitti. Kapıyı çilingire açtıran polis ekipleri, girdikleri çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Gülşen Çoğulu'nun kemikleriyle karşılaştı.

SON DAKİKA! SABAH, Gülşen ninenin ölümüyle ilgili kahreden detaylara ulaştı: Kemikleri toz haline geldi, kavanozda götürüldü

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından kemikler, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gülşen Çoğulu'nun evinin kapısı ise mühürlendi.

SON DAKİKA! SABAH, Gülşen ninenin ölümüyle ilgili kahreden detaylara ulaştı: Kemikleri toz haline geldi, kavanozda götürüldü

SABAH KAHREDEN DETAYLARA ULAŞTI

SABAH, Gülşen Çoğulu'nun (87) ölümüyle ilgili kahreden detaylara ulaştı. Talihsiz kadının toz haline gelen kemiklerinde yapılan ilk incelemede 3 yıl değil yaklaşık 10 yıl önce öldüğü anlaşıldı. Yaşlı kadının kemiklerinden bazılarının toz haline geldiği için kavanoza konarak götürüldüğü ortaya çıktı.

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