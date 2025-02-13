SON DAKİKA! SABAH, Gülşen ninenin ölümüyle ilgili kahreden detaylara ulaştı: Kemikleri toz haline geldi, kavanozda götürüldü

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından kemikler, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gülşen Çoğulu'nun evinin kapısı ise mühürlendi.