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SON DAKİKA! SABAH, Gülşen ninenin ölümüyle ilgili kahreden detaylara ulaştı: Kemikleri toz haline geldi, kavanozda götürüldü
Giriş Tarihi: 13.02.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
15:36
SON DAKİKA! SABAH, Gülşen ninenin ölümüyle ilgili kahreden detaylara ulaştı: Kemikleri toz haline geldi, kavanozda götürüldü
Son dakika haberleri: İzmir'de yalnız yaşadığı evinde kemikleri bulunan emekli hemşire Gülşen Çoğulu'nun (87) ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı. Talihsiz kadının toz haline gelen kemiklerinde yapılan ilk incelemede 3 yıl değil yaklaşık 10 yıl önce öldüğü anlaşıldı. Yaşlı kadının kemiklerinden bazılarının toz haline geldiği için kavanoza konarak götürüldüğü ortaya çıktı.