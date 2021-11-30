Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı detayları on binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak olan personel alımı ile ilgili detaylar Bakan Koca tarafından duyuruldu. Bakanlık bünyesinde görev yapmak isteyen vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, 40 bin sağlıkçı alımı başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı belli mi sorularına yanıt arıyor. Koca, mülakatsız ve puana göre personel alımı yapacağını duyurdu. Buna göre, Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, atama başvuru şartları neler?