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SON DAKİKA | Sahipsiz hayvan düzenlemesi için tarih verildi! 4 bakanlıktan detaylı çalışma
Giriş Tarihi: 23.05.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
16:00
Son dakika haberi... Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için yasa teklifi hazırlanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme" konusunda Meclis'te gerçekleştirilecek çalışmaları kendisinin yöneteceğini belirterek, "Bu çalışmaları 15 gün yürüteceğim. Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunulacak." dedi.