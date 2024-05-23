SON DAKİKA | Sahipsiz hayvan düzenlemesi için tarih verildi! 4 bakanlıktan detaylı çalışma

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı detaylı bir çalışma yürütüyor. Benim burada yaptığım; konunun paydaşlarıyla STK, gazeteciler, akademisyenler, konunun mağdurları, bu konuda hassasiyeti olan milletvekilleri ve farklı kesimden vatandaşlarımızı dinlemek, onların aktardıklarını not almak, bundan bir çıkarım elde etmek ve onların çözüm önerilerini dinlemek. Yaptığım çalışmalar bu doğrultuda. Bu çalışmaları yürütüp daha sonra bütün paydaşlardan aldığım bu bilgileri raporlaştıracağım ve gündeme getireceğiz. Nihai olarak bir metin oluşturulduğunda bunu meclise sunacağız."