Son dakika: Sahte hoca çiğköfteci çıktı: Dertlerinin ilacı bende deyip bakın neler yaptı

ÜFÜRÜKÇÜ MİKAİL ÇİĞKÖFTECİ ÇIKTI

İddiaya göre yaşlı adam, arkadaşları tarafından geçtiğimiz yıl Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde "Mikail Hoca" diye nam salan M.S. ile tanıştırıldı. Binali Yılmaz, Aydınlı Mahallesi Aslı Caddesi'nde bulunan dükkanında fal bakan, kurşun döken ve kendisini hoca diye tanıtan M.S.'ye gitti.