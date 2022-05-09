Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Sahte hoca çiğköfteci çıktı: Dertlerinin ilacı bende deyip bakın neler yaptı
Giriş Tarihi: 09.05.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 10:49

Son dakika: Sahte hoca çiğköfteci çıktı: Dertlerinin ilacı bende deyip bakın neler yaptı

Son dakika haberleri: 78 yaşındaki Binali Yılmaz, "Gece korkularım var" diyerek, "Mikail hoca" diye bilinen M.S.'nin kapısını çaldı. "Dertlerinin ilacı bende" diyen sahte hoca, yaşlı adama yapmadığını bırakmadı. İşte son dakika haberinin detayları...

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Son dakika: Sahte hoca çiğköfteci çıktı: Dertlerinin ilacı bende deyip bakın neler yaptı

İstanbul Tuzla'da yaşanan olay 78 yaşındaki Binali Yılmaz'ın esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ortaya çıktı. İddiaya göre yalnız yaşayan 78 yaşındaki Binali Yılmaz, uzun süredir yoğun baş ağrısı çekiyordu. Yaşlı adam, son dönemde çocuklarına haber vermeden gizlice hocaların kapısını çalmaya başlamıştı.

Son dakika: Sahte hoca çiğköfteci çıktı: Dertlerinin ilacı bende deyip bakın neler yaptı

ÜFÜRÜKÇÜ MİKAİL ÇİĞKÖFTECİ ÇIKTI

İddiaya göre yaşlı adam, arkadaşları tarafından geçtiğimiz yıl Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde "Mikail Hoca" diye nam salan M.S. ile tanıştırıldı. Binali Yılmaz, Aydınlı Mahallesi Aslı Caddesi'nde bulunan dükkanında fal bakan, kurşun döken ve kendisini hoca diye tanıtan M.S.'ye gitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Sahte hoca çiğköfteci çıktı: Dertlerinin ilacı bende deyip bakın neler yaptı

KAPISINI ÇALAN ADAMA YAPMADIĞINI BIRAKMADI

Yaşlı adamı dinliyen M.S. iddiaya göre "sende büyü var" deyip, içerisinde okunmuş kağıdında bulunduğu safran ve tuz dolu suyu verdi ve günde iki kez suyu içmesini istedi.

Son dakika: Sahte hoca çiğköfteci çıktı: Dertlerinin ilacı bende deyip bakın neler yaptı

40 YAŞ KÜÇÜK F.Y. İLE EVLENDİRİLDİ!

İddiaya göre baş ağrıları bir türlü dinmeyen yaşlı adam, sürekli M.S.'nin kapısını çaldı. Seansların uzun süre devam edeceğini söyleyen M.S. sürekli yaşlı adamdan para aldı. Binali Yılmaz'ın yalnız yaşadığını da öğrenen M.S. "dertlerinin ilacı" diyerek yaşlı adamı akrabası olan ve kendisinden 40 yaş küçük olan F.Y ile evlendirdi.

Son dakika: Sahte hoca çiğköfteci çıktı: Dertlerinin ilacı bende deyip bakın neler yaptı

KOLON KANSERİ OLMUŞ!

Evlenip F.S. ile yaşamaya devam eden Binali Yılmaz, F.S.'nin günde iki kez verdiği tuzlu safranı içmeye devam etti.

SON DAKİKA