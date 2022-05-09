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Son dakika: Sahte hoca çiğköfteci çıktı: Dertlerinin ilacı bende deyip bakın neler yaptı
Giriş Tarihi: 09.05.2022 10:46
Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
10:49
Son dakika: Sahte hoca çiğköfteci çıktı: Dertlerinin ilacı bende deyip bakın neler yaptı
Son dakika haberleri: 78 yaşındaki Binali Yılmaz, "Gece korkularım var" diyerek, "Mikail hoca" diye bilinen M.S.'nin kapısını çaldı. "Dertlerinin ilacı bende" diyen sahte hoca, yaşlı adama yapmadığını bırakmadı. İşte son dakika haberinin detayları...