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Giriş Tarihi: 15.09.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:29

SON DAKİKA: Sakarya'da makarna fabrikasında şiddetli patlama! 23 işçi yaralandı

Son dakika: Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 23 işçi yaralandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar A Haber'e yaptığı açıklamada, "10 itfaiye ekibimiz şu an orada. Sağlık ve kurtarma ekiplerimiz orada. Patlama çatı katında yaşandı. Sebebini henüz bilmiyoruz. Çok ağır yaralımız şu anda yok. Tespit noktasında arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Yangından dolayı belli bölgelere giremiyoruz" ifadelerini kullandı. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ise iki yaralının entübe edildiğini vurguladı. Vali Karadeniz "Bunun dışında iki yaralımızın durumu ağır" açıklamasını yaptı.

Hüseyin CUMALI
SON DAKİKA: Sakarya’da makarna fabrikasında şiddetli patlama! 23 işçi yaralandı

Son dakika haberi: Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

SON DAKİKA: Sakarya’da makarna fabrikasında şiddetli patlama! 23 işçi yaralandı

Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sakarya'da makarna fabrikasında şiddetli patlama! 23 işçi yaralandı | Video

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SON DAKİKA: Sakarya’da makarna fabrikasında şiddetli patlama! 23 işçi yaralandı

Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 23 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu açıklandı.

SON DAKİKA: Sakarya’da makarna fabrikasında şiddetli patlama! 23 işçi yaralandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar A Haber'e yaptığı açıklamada, "10 itfaiye ekibimiz şu an orada. Sağlık ve kurtarma ekiplerimiz orada.

SON DAKİKA: Sakarya’da makarna fabrikasında şiddetli patlama! 23 işçi yaralandı

Patlama çatı katında yaşandı. Sebebini henüz bilmiyoruz. Çok ağır yaralımız şu anda yok. Tespit noktasında arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Yangından dolayı belli bölgelere giremiyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA