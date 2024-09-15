Giriş Tarihi: 15.09.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
15:29
SON DAKİKA: Sakarya'da makarna fabrikasında şiddetli patlama! 23 işçi yaralandı
Son dakika: Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 23 işçi yaralandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar A Haber'e yaptığı açıklamada, "10 itfaiye ekibimiz şu an orada. Sağlık ve kurtarma ekiplerimiz orada. Patlama çatı katında yaşandı. Sebebini henüz bilmiyoruz. Çok ağır yaralımız şu anda yok. Tespit noktasında arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Yangından dolayı belli bölgelere giremiyoruz" ifadelerini kullandı. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ise iki yaralının entübe edildiğini vurguladı. Vali Karadeniz "Bunun dışında iki yaralımızın durumu ağır" açıklamasını yaptı.