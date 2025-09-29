Haberler
SON DAKİKA! Şarkıcı Güllü nasıl düştü? 'Müziğin sesini biraz kısmazsak eve polis gelebilir' Dikkat çeken detaylar...
Giriş Tarihi: 29.09.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:55
Son dakika haberi... "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı 52 yaşındaki Gül Tut'un Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesi sanat camiasını yasa boğarken yaşanan olay sonrası sosyal medyada 'cinayet' ya da 'intihar' iddiaları ortaya atıldı. Güllü'nün hayatını kaybetmesine dair olay yeri inceleme ekiplerinin raporları ve şarkıcının kızının ifadeleri dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları!