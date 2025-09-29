Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA! Şarkıcı Güllü nasıl düştü? 'Müziğin sesini biraz kısmazsak eve polis gelebilir' Dikkat çeken detaylar...
Giriş Tarihi: 29.09.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:55

SON DAKİKA! Şarkıcı Güllü nasıl düştü? 'Müziğin sesini biraz kısmazsak eve polis gelebilir' Dikkat çeken detaylar...

Son dakika haberi... "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı 52 yaşındaki Gül Tut'un Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesi sanat camiasını yasa boğarken yaşanan olay sonrası sosyal medyada 'cinayet' ya da 'intihar' iddiaları ortaya atıldı. Güllü'nün hayatını kaybetmesine dair olay yeri inceleme ekiplerinin raporları ve şarkıcının kızının ifadeleri dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA! Şarkıcı Güllü nasıl düştü? ’Müziğin sesini biraz kısmazsak eve polis gelebilir’ Dikkat çeken detaylar...

Son dakika haberi: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştüğü belirtilen şarkıcı Güllü'nün ölümü ile ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Savcılıkta ifadesi alınan kızı Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü" dediği öğrenildi.

SON DAKİKA! Şarkıcı Güllü nasıl düştü? ’Müziğin sesini biraz kısmazsak eve polis gelebilir’ Dikkat çeken detaylar...

Güllü'nün hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada cinayet ya da intihar iddiaları ortaya atılırken yaşanan olaya dair yeni detaylar da ortaya çıkıyor. AHaber Muhabiri Yusuf Gül canlı yayında soruşturmaya ve yaşanan olayla ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Şarkıcı Güllü nasıl düştü? ’Müziğin sesini biraz kısmazsak eve polis gelebilir’ Dikkat çeken detaylar...

Yusuf Gül şunları aktardı:

Olay yeri inceleme ekiplerinin çıkardığı raporda önemli noktalara dikkat çekildi. Özellikle Güllü'nün düştüğü pencerenin kotunun aşağıda olması yani olması gereken pencereden daha büyük olduğu diz mesafesinde olduğundan dolayı Güllü'nün düşme ihtimalinin daha da yükseldiği belirlenmiş oldu

SON DAKİKA! Şarkıcı Güllü nasıl düştü? ’Müziğin sesini biraz kısmazsak eve polis gelebilir’ Dikkat çeken detaylar...

Diğer yandan dikkat çeken bir detay; yerlerin kaygan olmasıydı. Evin zemininin yeni yapıldığı ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

SON DAKİKA! Şarkıcı Güllü nasıl düştü? ’Müziğin sesini biraz kısmazsak eve polis gelebilir’ Dikkat çeken detaylar...

OLAY NASIL YAŞANDI?

(Kızının ifadeleri) Annesiyle birlikte 2 farklı odada müzik açtıklarını dile getirdi. Kendisi, arkadaşıyla birlikte farklı bir odada müzik dinliyordu. Ünlü sanatçı ise başka bir odada müzik dinliyordu. Hatta aralarında şöyle bir diyalog geçti: 'Müziğin sesini biraz kısmazsak eve polis gelebilir' şeklinde ifade verdi ünlü sanatçının kızı.

SON DAKİKA! Şarkıcı Güllü nasıl düştü? ’Müziğin sesini biraz kısmazsak eve polis gelebilir’ Dikkat çeken detaylar...

CİNAYET YA DA İNTİHAR ŞÜPHESİ VAR MI?

Odasında herhangi bir boğuşma izi vs görülmüyor. Cinayet şüphesinin oldukça az olduğunu söyleyebiliriz. İntihar şüphesini de zaten ailesi reddediyordu.

SON DAKİKA! Şarkıcı Güllü nasıl düştü? ’Müziğin sesini biraz kısmazsak eve polis gelebilir’ Dikkat çeken detaylar...

Menajeri ve çalışma arkadaşları da moralinin iyi olduğunu yeni çıkaracağı şarkının hazırlıklarına başladığı diğer yandan da para kazanmaya başladığıyla alakalı bilgiler paylaştılar.

SON DAKİKA! Şarkıcı Güllü nasıl düştü? ’Müziğin sesini biraz kısmazsak eve polis gelebilir’ Dikkat çeken detaylar...

Bu anlamda para kazanmaya başlayan bir sanatçının intihar etmesi 'olağan akışın dışındadır' şeklinde açıklamalar yapıldı.

SON DAKİKA! Şarkıcı Güllü nasıl düştü? ’Müziğin sesini biraz kısmazsak eve polis gelebilir’ Dikkat çeken detaylar...

Güvenlik kamerası görüntülerine baktığımızda DA evde olan kişilerden farklı birinin olmadığını söyleyebiliriz. Evde olan ünlü sanatçı, kızı ve kızının arkadaşıydı. Özellikle bu kişilerin dışında 4. kişinin olmadığını belirtelim.