SON DAKİKA | Serdar Kıyak'ın kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı! Ölüm tuzağının perde arkasına SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 21.09.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 06:33
Son dakika haberi: Samsun'un Bafra ilçesinde doktor Serdar Kıyak'ın otomobili Kızılırmak Nehri'ne sürerek eşi ve bir yaşındaki oğlunun ölümüne sebep olduğu ve 'tasarlayarak kasten öldürme suçu' ndan tutuklandığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.