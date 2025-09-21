SON DAKİKA | Serdar Kıyak’ın kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı! Ölüm tuzağının perde arkasına SABAH ulaştı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 21.09.2025 06:31 Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 06:33

Son dakika haberi: Samsun'un Bafra ilçesinde doktor Serdar Kıyak'ın otomobili Kızılırmak Nehri'ne sürerek eşi ve bir yaşındaki oğlunun ölümüne sebep olduğu ve 'tasarlayarak kasten öldürme suçu' ndan tutuklandığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Kerim CENGİL
Son dakika haberi: Doktor Serdar Kıyak ifadesinde kendisiyle aynı hastanede çalışan psikolog Didem C. ile ilişki yaşadığını, eşinin 12 Temmuz'da mesajları gördüğünü ve tartıştıklarını itiraf etti.

Ölen Gülşah Kıyak'ın arkadaşlarıyla olan mesajlaşmalarda eşi Serdar'ın 1 yaşındaki oğlu Poyraz'ı kabullenmediğini, kendisini tehdit ettiğini anlattığı öğrenildi. Serdar Kıyak'ın iki yıldır psikolojik tedavi gördüğü de ortaya çıktı.

Suya düşen araçtan yüzerek çıktığını söyleyen doktorun yanında cüzdan ve cep telefonu olması, üzerinin kuru olması, olaydan önce kendisinin araçtan inip, aracı suya ittirmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi.

CEP TELEFONU VE CÜZDANI YANINDA

Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı asistanlarından 33 yaşındaki Doktor Serdar Kıyak, eşi Gülşah Kıyak ve 1 yaşındaki oğlu Poyraz'ın bulunduğu araç 12 eylül günü Kızılırmak nehrine uçmuş, kazadan bir tek Serdar Kıyak sağ kurtulmuştu.

Kazanın ardından Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Doktor Kıyak'ın abartılı davranışları, sudan telefonu ve cüzdanı ile birlikte çıkmış olması, sudan çıktıktan sonra yüzme bilmesine rağmen kurtarma için herhangi bir eylemde bulunmayışı üzerine soruşturma derinleştirildi.

Çelişkili ifadeler veren Kıyak, Kızılırmak'a ters şekilde düşen otomobilden sağ çıkması, görgü tanıkları ve Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarının ifadeleri üzerine cinayet suçundan tutuklandı. Doktorun ölüm tuzağının perde arkasındaki detaylara SABAH ulaştı.

YASAK İLİŞKİ ÇIKTI

SABAH'ın edindiği bilgilere göre; Kıyak yaklaşık iki yıldır aynı hastanede çalışan psikolog D.C. ile ilişki yaşıyordu. Kıyak'ın ifadesinde "Eşim Gülşah, 12 Temmuz'da D.C. ile mesajlaşmalarımı yakaladı ve tartıştık.

Boşanmak istedi ama konuşup konuyu kapattık" dedi. Kıyak, olay günü ise balık restoranına gitmek için eşi ve çocuğuyla yola çıkmış, yol boyunca eşine "kral mezarlarını göstereceğini" söylemişti.

OĞLUNU KABULLENEMEDİ

Ölen kadının arkadaşlarıyla yaptığı mesajlaşmalarda, Serdar Kıyak'ın oğlunu kabullenmediği ve eşini tehdit ettiği ortaya çıktı. Ayrıca doktorun son iki yıldır psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Kıyak'ın bilgisayar ve cep telefonları inceleniyor. Tutuklanan doktorun halen Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

ÜZERİNDEKİ KIYAFETLER KURU

Doktor Serdar Kıyak ifadesinde sudan yüzerek çıktığını söylerken görgü tanıkları ise Kıyak'ın suya hiç girmediğini ve kenarda beklediğini anlattı. Serdar Kıyak'ın olayın ardından cep telefonu yanında olmasına rağmen 112'yi aramadığı belirlendi.

Serdar Kıyak'ın cüzdanı ve cep telefonunun yanında olması, olaydan sonra çekilen görüntülerde üzerinin ve saçlarının kuru olması, olaydan önce araçtan inip, aracı Kızılırmak'a itmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi.

EŞİNİ TEHDİT EDİYORDU

Kıyak'ın eşi ile aralarında çocuk konusunda tartışmalar yaşandığı ve çocuk istemediği, doğduktan sonra da çocuğu kabullenmediği, Gülşah Kıyak'ın arkadaşları ile olan yazışmalarında eşi ile tehdit boyutunda tartışma yaşadıklarına dair konuşmalar olduğu belirlendi.

Serdar Kıyak'ın ayrıca psikolojik sorunları nedeniyle ilaç kullandığı da soruşturma dosyasına eklendi. Serdar Kıyak'a kazadan sonra babası Yüksel Kıyak'ın evlerinde Gülşah ile ortak kullandıkları çalışma odasının kapısını kilitleyerek Gülşah'ın anne, babası ve ailesini içeriye almaması da soruldu.

Doktor, odada ruhsatlı av tüfeği ve havalı tabancalar bulunduğunu, Gülşah'ın ailesinin kendisine zarar vermesinden korktuğu için bu eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONLARI İNCELENİYOR

Tasarlayarak eşe karşı ve beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı kasten öldürme suçundan tutuklandıktan sonra cezaevinde intihara teşebbüs eden Serdar Kıyak'ın kaldırıldığı Samsun Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, bilgisayar ve cep telefonu incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.