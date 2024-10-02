SON DAKİKA | Serhat Akın silahlı saldırı sonrası ilk kez kameraların karşısında: 3 kurşun yetmiyormuş...

Serhat Akın, sosyal medya hesabından uğradığı silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. "Kadıköy Boğası'na 3 kurşun yetmiyormuş. Biz yine doğru bildiğimizi söyleyeceğiz." diyen Serhat Akın, kumar borcu iddialarına da yanıt verdi.