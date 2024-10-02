Giriş Tarihi: 02.10.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
22:51
SON DAKİKA | Serhat Akın silahlı saldırı sonrası ilk kez kameraların karşısında: 3 kurşun yetmiyormuş...
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, uğradığı silahlı saldırının ardından ilk kez kameraların karşısında geçerek açıklamalarda bulundu. Açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Akın, "Sizleri çok seviyorum.Hakkınızı helal edin" notunu düştü. Serhat Akın açıklamasında "Kadıköy Boğası'na 3 kurşun yetmiyormuş. Biz yine doğru bildiğimizi söyleyeceğiz." ifadelerini kullandı.