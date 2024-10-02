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Giriş Tarihi: 02.10.2024 22:51 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 22:51

SON DAKİKA | Serhat Akın silahlı saldırı sonrası ilk kez kameraların karşısında: 3 kurşun yetmiyormuş...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, uğradığı silahlı saldırının ardından ilk kez kameraların karşısında geçerek açıklamalarda bulundu. Açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Akın, "Sizleri çok seviyorum.Hakkınızı helal edin" notunu düştü. Serhat Akın açıklamasında "Kadıköy Boğası'na 3 kurşun yetmiyormuş. Biz yine doğru bildiğimizi söyleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Serhat Akın silahlı saldırı sonrası ilk kez kameraların karşısında: 3 kurşun yetmiyormuş...

Beykoz Kavacık'ta 26 Eylül 2024 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen şahısların silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda ayağından yaralanan Akın hastanede tedavi altına alınırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

SON DAKİKA | Serhat Akın silahlı saldırı sonrası ilk kez kameraların karşısında: 3 kurşun yetmiyormuş...

Polis ekiplerinin çalışmaları üzerine silahı kullanan Ozan D., motosikleti kullanan Osman M., otomobili kullanan Eyüp Ü., şüphelilere yataklık yapan Yunus G. ile olaya karışan Muhammet A. ve İriş T. yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli Gayrettepe İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

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SON DAKİKA | Serhat Akın silahlı saldırı sonrası ilk kez kameraların karşısında: 3 kurşun yetmiyormuş...

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Muhammet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA | Serhat Akın silahlı saldırı sonrası ilk kez kameraların karşısında: 3 kurşun yetmiyormuş...

Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu, Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

SON DAKİKA | Serhat Akın silahlı saldırı sonrası ilk kez kameraların karşısında: 3 kurşun yetmiyormuş...

Serhat Akın, sosyal medya hesabından uğradığı silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. "Kadıköy Boğası'na 3 kurşun yetmiyormuş. Biz yine doğru bildiğimizi söyleyeceğiz." diyen Serhat Akın, kumar borcu iddialarına da yanıt verdi.

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