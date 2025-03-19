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SON DAKİKA | Şeyma Gökçe Kayahan 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ankara'daki sır ölümde parmak izi detayı
Giriş Tarihi: 19.03.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
06:48
SON DAKİKA | Şeyma Gökçe Kayahan 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ankara'daki sır ölümde parmak izi detayı
Son dakika haberi: Ankara'da gazi sevgilisi Hüseyin Uyucu ile iki ay önce eve çıkan Şeyma Gökçe Kayahan, 14. kattaki evinin penceresinden düşerek can verdi. Hüseyin Uyucu'nun "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı soruşturmada dosyaya çok çarpıcı bir detay girdi.