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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Şeyma Gökçe Kayahan 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ankara'daki sır ölümde parmak izi detayı
Giriş Tarihi: 19.03.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 06:48

SON DAKİKA | Şeyma Gökçe Kayahan 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ankara'daki sır ölümde parmak izi detayı

Son dakika haberi: Ankara'da gazi sevgilisi Hüseyin Uyucu ile iki ay önce eve çıkan Şeyma Gökçe Kayahan, 14. kattaki evinin penceresinden düşerek can verdi. Hüseyin Uyucu'nun "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı soruşturmada dosyaya çok çarpıcı bir detay girdi.

Halit TURAN
SON DAKİKA | Şeyma Gökçe Kayahan 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ankara’daki sır ölümde parmak izi detayı

Son dakika haberi: Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugayında sözleşmeli er olan Hüseyin Uyucu (28) Kuzey Irak sınırında keşif ve gözetleme yaparken mayına basarak yaralandı.

SON DAKİKA | Şeyma Gökçe Kayahan 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ankara’daki sır ölümde parmak izi detayı

Bir ayağı dizinin altından kesilen ve Düzce'de ailesinin yanında yaşayan Uyucu, bir süre önce Ankara'ya gelerek Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi'ndeki bir binanın 14'üncü katındaki daireye sevgilisi Şeyma Gökçe Kayahan (31) ile birlikte yerleşti.

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SON DAKİKA | Şeyma Gökçe Kayahan 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ankara’daki sır ölümde parmak izi detayı

İkili arasında geçen cumartesi günü 18.00 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık 1.5 saat sonra Şeyma, 14'üncü kattaki evin penceresinden düştü.

SON DAKİKA | Şeyma Gökçe Kayahan 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ankara’daki sır ölümde parmak izi detayı

Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından genç kadın sevk edildiği Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA | Şeyma Gökçe Kayahan 14. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ankara’daki sır ölümde parmak izi detayı

"ÇIĞLIK VE TARTIŞMA SESLERİ DUYDUK"

Genç kadının ölümünün ardından evine giden polis ekipleri, evin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Hüseyin Uyucu, telefonlara da cevap vermedi. Bunun üzerine çilingirle eve giren ekipler, Uyucu'yu yatak odasında uyurken buldu.