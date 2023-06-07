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Haberler Yaşam Son dakika: Şike davası CHP'li başkana sıçradı! SABAH, şike davasında Şamil Ünal’ın ifadesine ulaştı
Giriş Tarihi: 07.06.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 07:55

Son dakika: Şike davası CHP'li başkana sıçradı! SABAH, şike davasında Şamil Ünal’ın ifadesine ulaştı

Son dakika haberi: İzmir'de futbol menajeri Ömer Bedioğlu'nun Bölgesel Amatör Lig'de Torbalıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan play-out mücadelesi öncesinde şike teklifinde bulunması ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH, 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak Bedioğlu'nun görüştüğü Torbalıspor oyuncusu Şamil Ünal'ın ifadesine ulaştı.

Ceyhan TORLAK
Son dakika: Şike davası CHP’li başkana sıçradı! SABAH, şike davasında Şamil Ünal’ın ifadesine ulaştı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbarda 2 Mayıs 2023'te Bornova Doğanlar Stadı'nda Torbalıspor-Çeşme Belediyespor takımları arasında oynanan ve kaybedenin bir alt lige düşeceği play-out mücadelesi öncesinde futbol menajeri Ömer Bedioğlu'nun (41) şike yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Şike davası CHP’li başkana sıçradı! SABAH, şike davasında Şamil Ünal’ın ifadesine ulaştı

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sanık Bedioğlu'nun kritik mücadele öncesi Torbalıspor oyuncusu Şamil Ünal ile takım kaptanı Durmuş Eroğlu'na maçı satmaları karşılığında takım 50 bin lira teklif ettiği belirlendi. Ömer Bedioğlu ile Ünal, Eroğlu arasındaki görüşmeni ses kaydı da delil olarak soruşturma dosyasına eklendi.

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Son dakika: Şike davası CHP’li başkana sıçradı! SABAH, şike davasında Şamil Ünal’ın ifadesine ulaştı

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında futbol menajeri sanık Ömer Bedioğlu (41) hakkında iddianame hazırlandı.

Son dakika: Şike davası CHP’li başkana sıçradı! SABAH, şike davasında Şamil Ünal’ın ifadesine ulaştı

İddianamede, maçı satmaları için Torbalıspor oyuncuları Şamil Ünal ile Durmuş Eroğlu'na kişi başı 50 bin lira teklif eden futbol menajeri Ömer Bedioğlu (41) hakkında hazırlanan iddianame İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Son dakika: Şike davası CHP’li başkana sıçradı! SABAH, şike davasında Şamil Ünal’ın ifadesine ulaştı

Ömer Bedioğlu'nun 'spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla kazanç teminine teşebbüs' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

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