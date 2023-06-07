Son dakika: Şike davası CHP’li başkana sıçradı! SABAH, şike davasında Şamil Ünal’ın ifadesine ulaştı

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sanık Bedioğlu'nun kritik mücadele öncesi Torbalıspor oyuncusu Şamil Ünal ile takım kaptanı Durmuş Eroğlu'na maçı satmaları karşılığında takım 50 bin lira teklif ettiği belirlendi. Ömer Bedioğlu ile Ünal, Eroğlu arasındaki görüşmeni ses kaydı da delil olarak soruşturma dosyasına eklendi.



