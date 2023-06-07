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Son dakika: Şike davası CHP'li başkana sıçradı! SABAH, şike davasında Şamil Ünal’ın ifadesine ulaştı
Giriş Tarihi: 07.06.2023 07:53
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
07:55
Son dakika: Şike davası CHP'li başkana sıçradı! SABAH, şike davasında Şamil Ünal’ın ifadesine ulaştı
Son dakika haberi: İzmir'de futbol menajeri Ömer Bedioğlu'nun Bölgesel Amatör Lig'de Torbalıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan play-out mücadelesi öncesinde şike teklifinde bulunması ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH, 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak Bedioğlu'nun görüştüğü Torbalıspor oyuncusu Şamil Ünal'ın ifadesine ulaştı.