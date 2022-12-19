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Haberler Yaşam Son dakika: Şırnak Cizre’de korkunç kaza: 4 ölü var!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:52 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 15:52

Son dakika: Şırnak Cizre’de korkunç kaza: 4 ölü var!

Son dakika haberi: Şırnak'ın Cizre ilçesinde TIR ile kamyonet çarpıştı. Korkunç kazada; 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde çekilen kareler yürekleri dağladı…

Son dakika: Şırnak Cizre’de korkunç kaza: 4 ölü var!

Son dakika haberi: Feci kaza, Cizre'ye bağlı İnci Köyü mevkiinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Cizre'den Silopi istikametine gitmekte olan Kadir Çapın yönetimindeki 34 GR 3413 plakalı tır, karşı yönden gelmekte olan Orhan Bayram yönetimindeki 27 AIL 003 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Son dakika: Şırnak Cizre’de korkunç kaza: 4 ölü var!

Çarpmanın etkisi ile kamyoneti altına alan tır, şarampole devrildikten sonra durabildi.

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Son dakika: Şırnak Cizre’de korkunç kaza: 4 ölü var!

Kazada, kamyonette bulunan sürücü Orhan Bayram, Nurettin Üstev, Zafer Üstev ve Melik Kırmızıgül yaşamını yitirdi.

Son dakika: Şırnak Cizre’de korkunç kaza: 4 ölü var!

Nursait Edis ile TIR sürücüsü Kadir Çapın ise yaralandı.

Son dakika: Şırnak Cizre’de korkunç kaza: 4 ölü var!

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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