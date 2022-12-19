Son dakika: Şırnak Cizre’de korkunç kaza: 4 ölü var!

Son dakika haberi: Feci kaza, Cizre'ye bağlı İnci Köyü mevkiinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Cizre'den Silopi istikametine gitmekte olan Kadir Çapın yönetimindeki 34 GR 3413 plakalı tır, karşı yönden gelmekte olan Orhan Bayram yönetimindeki 27 AIL 003 plakalı kamyonet ile çarpıştı.