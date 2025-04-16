SON DAKİKA… Sırrı Süreyya Önder’in doktoru konuştu: Aort damarı her an patlayabilir diye uyarmıştık!

"NE YAZIK Kİ İSTENMEYEN OLAYLARLA SONUÇLANIYOR"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, şikayetleri nedeniyle bir süre önce Sırrı Süreyye Önder'i takibe aldıklarını açıkladı. Aort damarında genişleme olduğunu belirten Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Sırrı Bey bize geldiği zaman aort damarı 4.6, 4.7 civarındaydı. 5.5'a kadar bekleyebiliyoruz. Ancak yaşanan ani stresi gerginlik, tansiyon yükselmeleri bazı diğer risk faktörleri devreye girdiği zaman 4.6,4.7 dahi aort damarı kalpten çıkan ana damar yırtılabiliyor ve yırtıldığı zaman da bu yırtılma nereye kadar uzandığıyla ilgili olarak eğer beyne giden damarlara uzanıyorsa şuur kapanması, böbreklere kadar yırtılıyorsa böbrek bozuklukları, bağırsak damarlarına kadar yırtılıyorsa da yani vücudumuzdaki ana damarın nerede ve ne kadar yırtıldığıyla hayati tehlikemiz oluyor. Bazen ne yazık ki o yırtılmayla birlikte damarda patlama oluyor. Ne yazık ki istenmeyen olaylarla sonuçlanıyor" ifadelerini kullandı.