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SON DAKİKA… Sırrı Süreyya Önder’in doktoru konuştu: Aort damarı her an patlayabilir diye uyarmıştık!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
10:06
SON DAKİKA… Sırrı Süreyya Önder’in doktoru konuştu: Aort damarı her an patlayabilir diye uyarmıştık!
SON DAKİKA… DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Aort damarının yırtıldığı belirlenen ve 9 saati aşkın süredir ameliyatta olan Önder'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Sırrı Süreyya Önder'in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun ise katıldığı A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.