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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Sırrı Süreyya Önder’in doktoru konuştu: Aort damarı her an patlayabilir diye uyarmıştık!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 10:06

SON DAKİKA… Sırrı Süreyya Önder’in doktoru konuştu: Aort damarı her an patlayabilir diye uyarmıştık!

SON DAKİKA… DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Aort damarının yırtıldığı belirlenen ve 9 saati aşkın süredir ameliyatta olan Önder'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Sırrı Süreyya Önder'in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun ise katıldığı A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.

SON DAKİKA… Sırrı Süreyya Önder’in doktoru konuştu: Aort damarı her an patlayabilir diye uyarmıştık!

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde Aort damarındaki yırtılma nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Acilen operasyona alınan ve 9 saati aşkın süredir ameliyatı devam eden Önder'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

SON DAKİKA… Sırrı Süreyya Önder’in doktoru konuştu: Aort damarı her an patlayabilir diye uyarmıştık!

Sırrı Süreyya Önder'in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun ise katıldığı A Haber canlı yayınında tedavi sürecini anlattı.

Sırrı Süreyya Önder'in doktorundan A Haber'e özel açıklamalar: "İlk 24 saat çok önemli" | Video

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SON DAKİKA… Sırrı Süreyya Önder’in doktoru konuştu: Aort damarı her an patlayabilir diye uyarmıştık!

"NE YAZIK Kİ İSTENMEYEN OLAYLARLA SONUÇLANIYOR"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, şikayetleri nedeniyle bir süre önce Sırrı Süreyye Önder'i takibe aldıklarını açıkladı. Aort damarında genişleme olduğunu belirten Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Sırrı Bey bize geldiği zaman aort damarı 4.6, 4.7 civarındaydı. 5.5'a kadar bekleyebiliyoruz. Ancak yaşanan ani stresi gerginlik, tansiyon yükselmeleri bazı diğer risk faktörleri devreye girdiği zaman 4.6,4.7 dahi aort damarı kalpten çıkan ana damar yırtılabiliyor ve yırtıldığı zaman da bu yırtılma nereye kadar uzandığıyla ilgili olarak eğer beyne giden damarlara uzanıyorsa şuur kapanması, böbreklere kadar yırtılıyorsa böbrek bozuklukları, bağırsak damarlarına kadar yırtılıyorsa da yani vücudumuzdaki ana damarın nerede ve ne kadar yırtıldığıyla hayati tehlikemiz oluyor. Bazen ne yazık ki o yırtılmayla birlikte damarda patlama oluyor. Ne yazık ki istenmeyen olaylarla sonuçlanıyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… Sırrı Süreyya Önder’in doktoru konuştu: Aort damarı her an patlayabilir diye uyarmıştık!

'HER AN PATLAYABİLİR' DİYEREK KENDİSİNİ UYARDIK…

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Boztosun, " İlk Meclis'te fenalaşmayla başladı. Meclis'te bir geçici bir şuur kaybı daha sonra Ankara'da yakın takip edildi. Acaba bu pıhtı neden beyne attı diye? Geçici bir olay yaşanmıştı. Bize İstanbul'a geldiği zaman detaylı araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada aort damarının 4.bts'ni çektik. Kalp damarında tıkanma var mı diye. Kalp damarları tertemizdi.

SON DAKİKA… Sırrı Süreyya Önder’in doktoru konuştu: Aort damarı her an patlayabilir diye uyarmıştık!

Yaşına göre kalp daralması yoktu. Ancak aort damarı 4.6-4.7 civarında ölçülmüştü. Daha sonra pankreasta bir kitle tespit edildi. Daha sonra bu kitle ve aort damarı için gerekli doktorlar arkadaşlarla çalışmaları yaptık. Aort damarı için kendisini takip edelim dedik. Biz kendisine sıkı sıkı tembih ettik. Bunun belli aralıklarla takip edilmesi gerekiyor. 4.6-4.7 ne kadar hızlı büyüyor. 4.8-4.9 eğer hızlı büyüyorsa o zaman hızlı büyümeyle birlikte her an yırtılabilecek demektir.