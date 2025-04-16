Sırrı Süreyya Önder'in doktorundan A Haber'e özel açıklamalar: "İlk 24 saat çok önemli" | Video

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam ederken, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu da yakından takip ediliyor. Önder'in durumunun ciddi olduğu kaydedilirken, kendisini daha önce de tedavi eden doktorlardan biri olan Prof. Dr. Bilal Öztosun, ameliyat süreciyle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.