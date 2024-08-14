Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:13

Son Dakika Haberi: SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'dan ailelere dijital oyun uyarısı: Proaktif önlemler alınmalı

Son dakika haberleri: Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen 18 yaşındaki Arda K., maske ve çelik yelek giyerek sokağa çıktı, elindeki bıçakla 5 kişiyi yaraladı. Saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi. Peki 18 yaşındaki bir çocuğun bilgisayar oyunundan bu kadar etkilenip insanlara saldırmasının altında yatan şey nedir? Aileler bu gibi tehlikelere karşı nasıl önlem almalı? Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

Halil İbrahim Ülkü
Son Dakika Haberi: SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’dan ailelere dijital oyun uyarısı: Proaktif önlemler alınmalı

Son dakika haberleri: Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde meydana gelen olayda Arda K. (18), içeriğinde kesici aletlerin de olduğu bilgisayar oyunundan etkilendi.

Son Dakika Haberi: SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’dan ailelere dijital oyun uyarısı: Proaktif önlemler alınmalı

Daha önceden temin ettiği maskesini ve çelik yeleğini giyip, eline aldığı balta ve bıçak sokağa çıkan saldırgan, 5 kişiyi yaraladı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Haberi: SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’dan ailelere dijital oyun uyarısı: Proaktif önlemler alınmalı

Peki 18 yaşındaki bir çocuğun bilgisayar oyunundan bu kadar etkilenip insanlara saldırmasının altında yatan şey nedir? Aileler bu gibi tehlikelere karşı nasıl önlem almalı?

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

Son Dakika Haberi: SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’dan ailelere dijital oyun uyarısı: Proaktif önlemler alınmalı

"ÇOCUKLARIN ŞİDDETE EĞİLİM GÖSTERMELERİNE YOL AÇIYOR"

Yeni nesil dijital savaş oyunlarının, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte bireylerin şiddet davranışlarını öğrenmelerine katkıda bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Levent Eraslan, "Şiddet temelli bu oyunlar, şiddetin öğrenilebilir ve öğretilebilir bir davranış olduğunu göstermektedir. Dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkileri, özellikle şiddet temalı oyunların çocukların davranışlarını nasıl şekillendirdiği konusunda önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir.

Son Dakika Haberi: SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’dan ailelere dijital oyun uyarısı: Proaktif önlemler alınmalı

Haberlerde de sıkça görüldüğü gibi, bu tür tehlikeli oyunlar çocukların şiddeti öğrenip içselleştirmelerine ve gerçek dünyada da şiddete eğilim göstermelerine yol açabilmektedir. Bu durum, dijital oyun oynayan çocukların şiddeti sadece öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda bu davranışı içselleştirdiğini ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA