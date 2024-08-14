Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
09:13
Son Dakika Haberi: SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'dan ailelere dijital oyun uyarısı: Proaktif önlemler alınmalı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen 18 yaşındaki Arda K., maske ve çelik yelek giyerek sokağa çıktı, elindeki bıçakla 5 kişiyi yaraladı. Saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi. Peki 18 yaşındaki bir çocuğun bilgisayar oyunundan bu kadar etkilenip insanlara saldırmasının altında yatan şey nedir? Aileler bu gibi tehlikelere karşı nasıl önlem almalı? Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…