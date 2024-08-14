Son Dakika Haberi: SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’dan ailelere dijital oyun uyarısı: Proaktif önlemler alınmalı

Haberlerde de sıkça görüldüğü gibi, bu tür tehlikeli oyunlar çocukların şiddeti öğrenip içselleştirmelerine ve gerçek dünyada da şiddete eğilim göstermelerine yol açabilmektedir. Bu durum, dijital oyun oynayan çocukların şiddeti sadece öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda bu davranışı içselleştirdiğini ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.