Haberler
Yaşam
Son dakika: Şoför Buket’in hayatı film gibi! Yaşamaz dediler; Türkiye'nin ilk kadın otobüs şoförü oldu
Giriş Tarihi: 24.08.2022 06:43
Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
06:47
Son dakika: Şoför Buket’in hayatı film gibi! Yaşamaz dediler; Türkiye'nin ilk kadın otobüs şoförü oldu
Son dakika haberi: Türkiye'nin ilk kadın otobüs şoförü olan Buket Yaman acı, gözyaşı ve azimle dolu hikayesini SABAH'a anlattı. Hayatını kaleme alıp kitaplaştıran Buket Yaman'ın dramla geçen yılları adeta filmlere konu olacak türden...