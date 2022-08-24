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Haberler Yaşam Son dakika: Şoför Buket’in hayatı film gibi! Yaşamaz dediler; Türkiye'nin ilk kadın otobüs şoförü oldu
Giriş Tarihi: 24.08.2022 06:43 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 06:47

Son dakika: Şoför Buket’in hayatı film gibi! Yaşamaz dediler; Türkiye'nin ilk kadın otobüs şoförü oldu

Son dakika haberi: Türkiye'nin ilk kadın otobüs şoförü olan Buket Yaman acı, gözyaşı ve azimle dolu hikayesini SABAH'a anlattı. Hayatını kaleme alıp kitaplaştıran Buket Yaman'ın dramla geçen yılları adeta filmlere konu olacak türden...

HALİT TURAN
Son dakika: Şoför Buket’in hayatı film gibi! Yaşamaz dediler; Türkiye’nin ilk kadın otobüs şoförü oldu

İstanbul'da yaşayan Buket Yaman(33), 16 yaşında görücü usulü evlilik yaptı. Eşinin ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrenimini de yarıda bırakan Buket, hem dayak yedi hem de işkence gördü. 3 aylık hamileyken, kocası Ukraynalı bir kadın ile birlikte yaşamaya başlayarak evi terk etti.

Son dakika: Şoför Buket’in hayatı film gibi! Yaşamaz dediler; Türkiye’nin ilk kadın otobüs şoförü oldu

Uzun süre eşinden hiçbir haber alamayan Buket, kocasının yolunu uzun süre bekledi ancak dönmedi. Bir süre sonra çocuğunu aldırılması istenilen ve kapı önüne konulan Buket Yaman, baba evine döndü. Kalp atışlarını duyduğu bebeğini doğurmaktan vazgeçmeyen genç kadın, oğlu Yunus'u kucağına aldı.

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Son dakika: Şoför Buket’in hayatı film gibi! Yaşamaz dediler; Türkiye’nin ilk kadın otobüs şoförü oldu

Herkesin doğuma eşiyle gittiğini gören babası ve ağabeyi ile doğuma gitmesi içine oturan Buket'in doğumdan sonra psikoloji bozuldu. Sürekli oğlunun babasız büyüyeceğini düşünen genç kadın, 19 yaşındayken kendi anlatımıyla "bir cahillik" yaparak İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin 6'ncı katından atlayarak intihar etmeye çalıştı.

Son dakika: Şoför Buket’in hayatı film gibi! Yaşamaz dediler; Türkiye’nin ilk kadın otobüs şoförü oldu

1 YIL KOMADA 2 YIL YATAĞA BAĞIMLI YAŞADI

Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan kadın için doktorlar "yaşamaz" dedi. Kadere inat yaşama tutunmaya çalışan Buket, 1 yıl kaldığı komadan gözünü açtığına 1 yaşına gelen oğlunu gördü. Oğluyla birlikte emeklemeyi öğrenen Buket, iki yıl yatağa bağımlı yaşadı.

Son dakika: Şoför Buket’in hayatı film gibi! Yaşamaz dediler; Türkiye’nin ilk kadın otobüs şoförü oldu

Vücudunun büyük bölümünde kırıklar oluşan Buket, bu süreçte 27 ameliyat geçirdi. Vücuduna 140 adet platin takıldı. 20 yaşında gözünü yeniden hayata açan 21 yaşında ise yürümeye başlayan Buket, herşeye rağmen oğlu için hayata sımsıkı sarılmaya karar verdi.

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