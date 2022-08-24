Son dakika: Şoför Buket’in hayatı film gibi! Yaşamaz dediler; Türkiye’nin ilk kadın otobüs şoförü oldu

İstanbul'da yaşayan Buket Yaman(33), 16 yaşında görücü usulü evlilik yaptı. Eşinin ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrenimini de yarıda bırakan Buket, hem dayak yedi hem de işkence gördü. 3 aylık hamileyken, kocası Ukraynalı bir kadın ile birlikte yaşamaya başlayarak evi terk etti.



