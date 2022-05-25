Haberler
Yaşam
SON DAKİKA: Sokak ortasında öldürülmüştü! Adana'daki vahşette flaş: Sahte sosyal medya hesabı açıp...
Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:29
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
11:30
SON DAKİKA: Sokak ortasında öldürülmüştü! Adana'daki vahşette flaş: Sahte sosyal medya hesabı açıp...
Son dakika haberleri: Adana'da sosyal medya üzerinden 'Ahsen' adında açtığı sahte hesapla kızının sevgilisiyle yazışarak pusuya düşürmek isteyen Mesut Toprak'ın buluşma adresinde çıkan çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.