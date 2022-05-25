SON DAKİKA: Sokak ortasında öldürülmüştü! Adana’daki vahşette flaş: Sahte sosyal medya hesabı açıp...

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜ

İsmail Y., arkadaşlarını Muhammet Emin Önel ve İbrahim A.'ya "Cansu adında bir kızla buluşacağım. Adrese 2 araba gidelim, kız güzelse siz diğer araçla dönersiniz" dedi. Baba Toprak, İsmail Y.'nin geldiğini görünce silahla birlikte araca doğru ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlar ön araçta bulunan otomobili ıskaladı. Bu sırada arka araçta bulunan Muhammet Emin Önel, torpido gözündeki tabancayı alıp karşılık verdi. Çatışmada Mesut Toprak bacağında ve başından vuruldu. Toprak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbarı üzerine sokağa gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.