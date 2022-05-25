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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sokak ortasında öldürülmüştü! Adana'daki vahşette flaş: Sahte sosyal medya hesabı açıp...
Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:30

SON DAKİKA: Sokak ortasında öldürülmüştü! Adana'daki vahşette flaş: Sahte sosyal medya hesabı açıp...

Son dakika haberleri: Adana'da sosyal medya üzerinden 'Ahsen' adında açtığı sahte hesapla kızının sevgilisiyle yazışarak pusuya düşürmek isteyen Mesut Toprak'ın buluşma adresinde çıkan çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Sokak ortasında öldürülmüştü! Adana’daki vahşette flaş: Sahte sosyal medya hesabı açıp...

Son dakika haberleri: Adana'da 19 Mayıs gecesi başından ve ayağında vurularak öldürülen 37 yaşındaki Mesut Toprak'ın katil zanlıları yakalandı. Toprak'ın 17 yaşındaki kızı D.T.'nin sevgilisi İsmail Y.'nin arkadaşı Muhammet Emin Önel (21) tarafından vurulduğu ileri sürüldü.

SON DAKİKA: Sokak ortasında öldürülmüştü! Adana’daki vahşette flaş: Sahte sosyal medya hesabı açıp...

Cinayete kurban giden Mesut Toprak'ın kızıyla görüşmesini istemediği İsmail Y.'ye tuzak kurduğu öğrenildi. Baba Mesut Toprak'ın sosyal medya üzerinden 'Ahsen' adında sahte hesap açarak İsmail Y. ile görüşüp tuzak kurduğu; buluşma adresinde çıkan çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: Sokak ortasında öldürülmüştü! Adana’daki vahşette flaş: Sahte sosyal medya hesabı açıp...

KIZINDAN AYRILMASINI İSTEDİ

Olay, 19 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Toprak, 17 yaşındaki kızı D.T.'nin İsmail Y. (25) ile sevgili olduğunu öğrendi. Toprak, kızının ayrılmasını istediği İsmail Y., iddiaya göre, cep telefonundan mesaj atıp, aramaya devam etti.

SON DAKİKA: Sokak ortasında öldürülmüştü! Adana’daki vahşette flaş: Sahte sosyal medya hesabı açıp...

Bunun üzerine Toprak, 'Ahsen' isminde sahte bir sosyal medya hesabı oluşturup, İsmail Y. ile konuşmaya başladı. Baba Mesut Toprak, bu hesap üzerinden İsmail Y.'yi "Cansu isminde bir arkadaşım var. Seninle tanışmak istiyor" diyerek oturduğu mahalleye çağırdı.

SON DAKİKA: Sokak ortasında öldürülmüştü! Adana’daki vahşette flaş: Sahte sosyal medya hesabı açıp...

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜ

İsmail Y., arkadaşlarını Muhammet Emin Önel ve İbrahim A.'ya "Cansu adında bir kızla buluşacağım. Adrese 2 araba gidelim, kız güzelse siz diğer araçla dönersiniz" dedi. Baba Toprak, İsmail Y.'nin geldiğini görünce silahla birlikte araca doğru ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlar ön araçta bulunan otomobili ıskaladı. Bu sırada arka araçta bulunan Muhammet Emin Önel, torpido gözündeki tabancayı alıp karşılık verdi. Çatışmada Mesut Toprak bacağında ve başından vuruldu. Toprak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbarı üzerine sokağa gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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