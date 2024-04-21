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Son dakika: Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ABD'de ölü bulundu! Korkunç detaylar...
Giriş Tarihi: 21.04.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
20:46
Son dakika: Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ABD'de ölü bulundu! Korkunç detaylar...
Son dakika... İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş (28), Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kaldığı evde ölü bulundu. Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, ailesi de kızlarının sevgilisinden şikayetçi oldu. Ünlü isim Taktaş'ın ölümüyle ilgili ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu....