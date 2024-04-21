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Haberler Yaşam Son dakika: Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ABD'de ölü bulundu! Korkunç detaylar...
Giriş Tarihi: 21.04.2024 20:31 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 20:46

Son dakika: Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ABD'de ölü bulundu! Korkunç detaylar...

Son dakika... İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş (28), Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kaldığı evde ölü bulundu. Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, ailesi de kızlarının sevgilisinden şikayetçi oldu. Ünlü isim Taktaş'ın ölümüyle ilgili ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu....

MURAT KARAMAN
Son dakika: Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ABD’de ölü bulundu! Korkunç detaylar...

İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş (28), Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kaldığı evde ölü bulundu.

Son dakika: Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ABD’de ölü bulundu! Korkunç detaylar...

Taktaş'ın eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, ailesi de kızlarının sevgilisinden şikayetçi oldu.

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Son dakika: Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ABD’de ölü bulundu! Korkunç detaylar...

Yıllar önce Türkiye'de yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Yağmur Taktaş'ın yurtdışında eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Son dakika: Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ABD’de ölü bulundu! Korkunç detaylar...

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş'ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika: Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ABD’de ölü bulundu! Korkunç detaylar...

Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.

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