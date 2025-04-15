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SON DAKİKA | Sosyal medyada "sahte medyum" vurgunu! "Üzerinde büyü var" deyip müstehcen fotoğraflarını istedi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
07:41
SON DAKİKA | Sosyal medyada "sahte medyum" vurgunu! "Üzerinde büyü var" deyip müstehcen fotoğraflarını istedi
Son dakika haberi: İstanbul'da kendilerini astrolog ya da medyum olarak tanıtan kişilerin, ağına düşürdüğü kadınlara şantaj yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden medyum ile konuştuğunu düşünen Lale K. üzerinde büyü olduğunu söyledi. Talihsiz kadın, "Üzerinde büyü var, iç çamaşırlı fotoğrafını at." diyen sahte medyuma müstehcen fotoğraflarını gönderdi.