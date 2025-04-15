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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Sosyal medyada "sahte medyum" vurgunu! "Üzerinde büyü var" deyip müstehcen fotoğraflarını istedi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 07:40 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 07:41

SON DAKİKA | Sosyal medyada "sahte medyum" vurgunu! "Üzerinde büyü var" deyip müstehcen fotoğraflarını istedi

Son dakika haberi: İstanbul'da kendilerini astrolog ya da medyum olarak tanıtan kişilerin, ağına düşürdüğü kadınlara şantaj yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden medyum ile konuştuğunu düşünen Lale K. üzerinde büyü olduğunu söyledi. Talihsiz kadın, "Üzerinde büyü var, iç çamaşırlı fotoğrafını at." diyen sahte medyuma müstehcen fotoğraflarını gönderdi.

ATAKAN IRMAK
SON DAKİKA | Sosyal medyada sahte medyum vurgunu! Üzerinde büyü var deyip müstehcen fotoğraflarını istedi

Son dakika haberi: Sosyal medya üzerinden vatandaşlara kurulan tuzaklara bir yenisi daha eklendi. Kendilerini astrolog yada medyum olarak tanıtan kişilerin ağına düşürdüğü kadınlara şantaj yaptığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Sosyal medyada sahte medyum vurgunu! Üzerinde büyü var deyip müstehcen fotoğraflarını istedi

İstanbul'da yaşayan genç kadının başına gelen olay, sosyal medyada tanışılan kişilere özel fotoğraflar göndermenin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Lale K., bir sosyal medya platformunda Havva adında biriyle tanıştı.

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SON DAKİKA | Sosyal medyada sahte medyum vurgunu! Üzerinde büyü var deyip müstehcen fotoğraflarını istedi

Karşısındaki kişi, psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek Lale K.,'nin güvenini kazandı.

SON DAKİKA | Sosyal medyada sahte medyum vurgunu! Üzerinde büyü var deyip müstehcen fotoğraflarını istedi

"ÜZERİNDE BÜYÜ VAR, İÇ ÇAMAŞIRLI FOTOĞRAFLARINI AT"

Sohbet ilerledikçe, Lale K,'ya kendisinin medyum olduğunu söyleyen kişi üzerinde büyü olduğunu ve bozabileceğini belirterek iç çamaşırlı fotoğraflarını göndermesi için ikna etmeye çalıştı.

SON DAKİKA | Sosyal medyada sahte medyum vurgunu! Üzerinde büyü var deyip müstehcen fotoğraflarını istedi

İlk başta çekingen davranan genç kadın, sonunda bu kişiye özel fotoğraflarını gönderdi. Ancak Lale K.,'nın güvenini kazanan kişinin aslında Havva değil, Hüseyin B., isimli kişi olduğu ortaya çıktı.