Son dakika: Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması başladı!

SON DAKİKA...Çok özel ve ender göksel bir olay olan Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması İstanbul ve Ankara'dan görülmeye başlandı. BÜYÜK GÖRÜNECEK Bu gece, parlak, ışıltılı Kanlı Süper Dolunay, gece gökyüzünde her zamankinden daha büyük görünecek ve dünyanın gölgesi ile örtüldüğünde parlak bir kırmızı tonuna dönüşecek. ETKİLEYİCİ OLACAK En son Kanlı Ay Tutulmasını Ocak 2019'da yaşadık bu yüzden bu, enerjiler her birimiz ve toplumsal nitelikte oldukça etkileyici olacak. İşte tüm Türkiye'den Süper Ay görüntüleri... Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' Ankara'da Anıtkabir ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü 'Süper Ay', Mersin'de de gözlemlendi. İstanbul'da Süper Ay adı verilen gök olayı kartpostallık görüntüler oluşturdu.