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Haberler Yaşam Son dakika: Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması başladı!
Giriş Tarihi: 26.05.2021 21:32 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 21:38

Son dakika: başladı!

SON DAKİKA HABERİ...Çok özel ve ender bir göksel olayı olarak öne çıkan , ve 'da akşam saatlerinde kendini gösterdi.

Son dakika: Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması başladı!

SON DAKİKA...Çok özel ve ender göksel bir olay olan ve 'dan görülmeye başlandı.

Son dakika: Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması başladı!

BÜYÜK GÖRÜNECEK

Bu gece, parlak, ışıltılı Kanlı Süper Dolunay, gece gökyüzünde her zamankinden daha büyük görünecek ve dünyanın gölgesi ile örtüldüğünde parlak bir kırmızı tonuna dönüşecek.

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Son dakika: Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması başladı!

ETKİLEYİCİ OLACAK

En son Kanlı Ay Tutulmasını Ocak 2019'da yaşadık bu yüzden bu, enerjiler her birimiz ve toplumsal nitelikte oldukça etkileyici olacak.

Son dakika: Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması başladı!

İşte tüm Türkiye'den Süper Ay görüntüleri...

Son dakika: Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması başladı!

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" 'da Anıtkabir ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

SON DAKİKA