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Giriş Tarihi: 05.08.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 08:13

SON DAKİKA TEKİRDAĞ DEPREM || 5 Ağustos 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Tekirdağ deprem ile sarsıldı. Marmara Denizi merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 14.38 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 5 Ağustos 2024 Tekirdağ deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

SON DAKİKA TEKİRDAĞ DEPREM || 5 Ağustos 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Tekirdağ deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi olarak kayıtlara geçti. Tekirdağ deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 5 Ağustos 2024 Tekirdağ depremi hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA TEKİRDAĞ DEPREM || 5 Ağustos 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: TEKİRDAĞ'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 00:34'te Tekirdağ'da bir deprem meydana geldi.

3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 14.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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SON DAKİKA TEKİRDAĞ DEPREM || 5 Ağustos 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Büyüklük:3.5 (Mw)

Yer: Marmara Denizi- (07.14 km) Süleymanpaşa Tekirdağ

Tarih:2024-07-08-05

Saat:00:34:06 TSİ

Derinlik: 14.38 km

SON DAKİKA TEKİRDAĞ DEPREM || 5 Ağustos 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA TEKİRDAĞ DEPREM || 5 Ağustos 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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