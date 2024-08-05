Giriş Tarihi: 05.08.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
08:13
SON DAKİKA TEKİRDAĞ DEPREM || 5 Ağustos 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi: Tekirdağ deprem ile sarsıldı. Marmara Denizi merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 14.38 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 5 Ağustos 2024 Tekirdağ deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...