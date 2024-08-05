SON DAKİKA TEKİRDAĞ DEPREM || 5 Ağustos 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Tekirdağ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Tekirdağ deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi olarak kayıtlara geçti. Tekirdağ deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 5 Ağustos 2024 Tekirdağ depremi hakkında merak edilenler...